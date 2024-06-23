Правда ли, что, если в яблоню вбить гвоздь, то она даст богатый урожай?
Эксперт рассказал о силе суеверий и примет.
Эксперт рассказал о силе суеверий и примет.
Садоводство и огородничество, как и любое более-менее древнее занятие за историю своего существования обрастает массой различных мифов и суеверий. Мол, для того чтобы повысить урожайность того или иного растения, надо совершить мистический обряд, подчас весьма сложный. Вбивание гвоздя в ствол яблони или груши, видимо, имеет под собой именно такую, мифологическую, основу. Или не это не совсем так?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— В сущности — да. На слуху у всех распространенная легенда о яблоне и топоре: дескать, стоит вдруг закапризничавшей старой яблоне, которая перестала плодоносить, показать топор и пригрозить врубкой, как на следующий год яблок с этого дерева оказывается девять некуда.
Увы, вера в подобные «приемы» в иных головах крепко. Оно и понятно: ухаживать за садом, вовремя делать все положенные работы, это занятие, требующее много времени и усилий, а поскольку многое зависит от климатических особенностей местности, то подчас еще и неблагодарное: усилия налицо, результатов нет.
А вот показал топор или вбил гвоздь — и все готово. Никаких уходов, никаких вощений, все просто «по щучьему велению». Однако, спешу огорчить уверовавших, смысла в этом очень и очень немного. Если вообще есть.
Тем не менее, какое-то более-менее научное обоснование под вбивание гвоздя подвести можно. При вторжении соль либо крупного инородного тела, особенно из металла, яблоня испытывает стресс, который теоретически может запустить компенсационные механизмы, мобилизовав все жизненные силы яблони и, таким образом, стать причиной усильного плодоношения. Но это примерно один шанс из тысячи.
Если вы все-таки подались приступу мистицизма, то призываю вас принять хотя бы минимальные «земные» прозаические меры, чтобы ваша яблоня не понесла волне более вероятного ущерба. Хотя бы обработайте вбиваемый гвоздь любым антисептиком, чтобы не провоцировать новый источник болезней на испытуемом дереве. И подкормите яблоню комплексным удобрением. Стресс он реален и дереву надо бы помочь, особенно молодому. И да, еще — если уж мысль гвозде из вас не выбить, то хотя бы сообразуйте размер этого гвоздя с ростом и охватом ствола яблони. Не вколачивайте в молодую яблоньку «сотку» — точно ведь тогда загнется.