У побережья Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6,1
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья венесуэльского штата Сукре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья венесуэльского штата Сукре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 03.58 по времени UTC (06.58 мск) в 30 километрах к северо-востоку от города Ягуарапаро с населением 13,6 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 98 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.