07:39 (мск), источник: © РИА Новости

У побережья Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6,1

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья венесуэльского штата Сукре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Источник: AP 2023

По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 03.58 по времени UTC (06.58 мск) в 30 километрах к северо-востоку от города Ягуарапаро с населением 13,6 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 98 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

 Личный телохранитель Зеленского устроил переворот
Президент Таджикистана запретил носить 'чуждую' одежду
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»