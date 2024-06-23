10:24 (мск), источник: Известия

Метеорологи сообщили о рекордной за 36 лет жаре в Вашингтоне

В столице США, городе Вашингтон, и окружающих его штатах Мэриленд и Вирджиния 22 июня были зафиксированы самые высокие показатели температуры за всю историю наблюдений.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 66% 756 мм рт. ст. +26°
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил портал DCNewsNow со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

Так, в аэропорту имени Даллеса в штате Вирджиния была зафиксирована температура в 100 градусов по Фаренгейту (37,8 градуса Цельсия), что на 1 градус по Фаренгейту больше рекорда, установленного в 1988 году. В аэропорту Балтимор-Вашингтон в штате Мэриленд температура достигла 101 градуса по Фаренгейту (38,3 градуса Цельсия), что также побило рекорд 1988 года.

При этом, согласно прогнозу, 23 июня температура воздуха в столичном регионе и ближайших к нему может вырасти до 108 градусов по Фаренгейту (42,2 градуса Цельсия).

В начале апреля этого года ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев заявил, что температура воздуха в летний период 2024-го может оказаться выше рекордных показателей, которые были зафиксированы годом ранее.

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