На Украине более 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Более 500 населенных пунктов на Украине остались без света из-за грозы, сообщили в министерстве энергетики страны.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Более 500 населенных пунктов на Украине остались без света из-за грозы, сообщили в министерстве энергетики страны.
«По состоянию на утро, из-за грозы остаются обесточенными более 500 населенных пунктов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.
По информации ведомства, без света остались более 125 тысяч абонентов в семи областях Украины.