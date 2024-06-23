12:28 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине более 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Более 500 населенных пунктов на Украине остались без света из-за грозы, сообщили в министерстве энергетики страны.

Источник: Reuters

«По состоянию на утро, из-за грозы остаются обесточенными более 500 населенных пунктов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.

По информации ведомства, без света остались более 125 тысяч абонентов в семи областях Украины.

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