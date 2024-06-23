На Аргентину обрушился мощный снегопад
Самая богатая провинция Аргентины Неукен пострадала от мощного снегопада, который буквально отрезал ее от внешнего мира.
Самая богатая провинция Аргентины Неукен пострадала от мощного снегопада, который буквально отрезал ее от внешнего мира.
Об этом 22 июня сообщило издание Pagina12. Видео с места событий есть в распоряжении «Известий».
«Континентальная Патагония страдает от холода, ветра и отсутствия связи. Снежная буря, пришедшая не вовремя, привела к авариям и отрезала десятки маршрутов, образовав очереди из 20 грузовиков и автобусов», — отмечает издание.
Некоторые поселки и ранчо отрезаны от внешнего мира, поскольку в отдаленных местах у жителей нет связи и интернета.
«Их единственным средством связи является национальное радио, через которое они получают сообщения для жителей и важную информацию о погоде», — добавляет издание.