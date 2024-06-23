15:43 (мск), источник: Известия

На Аргентину обрушился мощный снегопад

Самая богатая провинция Аргентины Неукен пострадала от мощного снегопада, который буквально отрезал ее от внешнего мира.

На Аргентину обрушился мощный снегопад | Источник: Известия

Об этом 22 июня сообщило издание Pagina12. Видео с места событий есть в распоряжении «Известий».

«Континентальная Патагония страдает от холода, ветра и отсутствия связи. Снежная буря, пришедшая не вовремя, привела к авариям и отрезала десятки маршрутов, образовав очереди из 20 грузовиков и автобусов», — отмечает издание.

Некоторые поселки и ранчо отрезаны от внешнего мира, поскольку в отдаленных местах у жителей нет связи и интернета.

«Их единственным средством связи является национальное радио, через которое они получают сообщения для жителей и важную информацию о погоде», — добавляет издание.

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