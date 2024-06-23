Синоптик рассказал о погоде в Москве в следующие выходные

По словам синоптика, в пятницу в столице начнется потепление и днем термометры покажут плюс 23−28 градусов.
«К выходным центр этого барического максимума сместится к столичному региону. Адвекция свежего воздуха прекратится, ветер с северного ослабеет почти до штилевого, облака поредеют, и активное летнее солнце станет усердно прогревать приземный воздух. В субботу в Москве под утро будет плюс 11−16, в воскресенье в сумерках не ниже плюс 15−20, а в разгар дня температура воздуха повысится до плюс 28−33… Скандинавское лето сменится субтропической 30-градусной жарой», — рассказал Тишковец.
Он уточнил, что в выходные температура будет на 5−6 градусов теплее положенного по многолетним наблюдениям и будет соответствовать климатическим показателям субтропического Сочи.
«Индекс ультрафиолетового излучения возрастет до высокого класса опасности — 7 единиц. С 30-градусного зноя начнется и июль», — добавил синоптик.