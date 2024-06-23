17:19 (мск), источник: © РИА Новости

Синоптик рассказал о погоде в Москве в следующие выходные

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В следующие выходные скандинавское лето в Москве сменится субтропической 30-градусной жарой, в предстоящее воскресенье ожидается до плюс 33 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: +32° 7 м/с 56% 755 мм рт. ст. +30°
Синоптик рассказал о погоде в Москве в следующие выходные | Источник: © РИА Новости

По словам синоптика, в пятницу в столице начнется потепление и днем термометры покажут плюс 23−28 градусов.

«К выходным центр этого барического максимума сместится к столичному региону. Адвекция свежего воздуха прекратится, ветер с северного ослабеет почти до штилевого, облака поредеют, и активное летнее солнце станет усердно прогревать приземный воздух. В субботу в Москве под утро будет плюс 11−16, в воскресенье в сумерках не ниже плюс 15−20, а в разгар дня температура воздуха повысится до плюс 28−33… Скандинавское лето сменится субтропической 30-градусной жарой», — рассказал Тишковец.

Он уточнил, что в выходные температура будет на 5−6 градусов теплее положенного по многолетним наблюдениям и будет соответствовать климатическим показателям субтропического Сочи.

«Индекс ультрафиолетового излучения возрастет до высокого класса опасности — 7 единиц. С 30-градусного зноя начнется и июль», — добавил синоптик.

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