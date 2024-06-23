18:00 (мск), источник: ТАСС

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,4

ГОНКОНГ, 23 июня. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 5,4 были зарегистрированы у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.

Источник: РИА "Новости"

Землетрясение произошло в 22:27 по местному времени (17:27 мск). Эпицентр находился в море в 18,3 км к югу от города Хуалянь (население около 100 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 17 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

 Тогда Путин объяснил, что не знал о фобии Меркель, и извинился перед ней за этот подарок
"Благодарные американцы считают его одним из лучших современных президентов"
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»