У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,4
ГОНКОНГ, 23 июня. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 5,4 были зарегистрированы у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.
ГОНКОНГ, 23 июня. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 5,4 были зарегистрированы у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.
Землетрясение произошло в 22:27 по местному времени (17:27 мск). Эпицентр находился в море в 18,3 км к югу от города Хуалянь (население около 100 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 17 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.