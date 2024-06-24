Какой должен быть размер летнего душа на даче
Эксперт объяснил, почему площадь помывки должна быть ограничена.
Эксперт объяснил, почему площадь помывки должна быть ограничена.
Если уж в дачном доме не предусмотрена ванная комната — а в изрядной доле таковых на нее явно скупятся — то удобство в виде душа переносится во двор. Место — исключительно импровизация хозяев участка, поскольку помимо собственно удобства зависит и от расположения источника воды. Остается только определить базовые параметры этого несложного сооружения. Как это сделать — разбираемся с экспертом.
Отвечает инженер Михаил Кудряшов:
— Определяясь с площадью душевой кабины следует иметь в виду следующе. Площадь, занимаемая ею — особенно на небольших участках — не должна отнимать пространство, предназначенное для других нужд — того же огорода или цветника. А вот насчет высоты можно поговорить отдельно — она должна быть вычисляться исходя из того, что емкость с водой (подразумевается, естественно, солнечный нагрев) не должна попадать в тень и закрываться деревьями. Любая тень будет мешать получению комфортной для мытья температуры.
С другой стороны, мытье должно быть комфортным для людей любого роста, поэтому остальной расчет примерно таков: берете рост самого высокого члена семьи и прибавляете к нему 20−30 сантиметров, плюс — та самая поправка на хорошую соляризацию.
Но это, разумеется, базовые показатели и возможны отклонения в большую или меньшую стороны.
Еще один важный вопрос — какого объема должна быть емкость под душевые нужды? В принципе на один помыв человек среднего телосложения использует минимально 10−12 литров воды. Соответственно, семья из трех человек — 30−36. Прибавим 10 литров на «усушку» и «утруску» (ниже уровня выпускного крана вода не используется по законам физики) и получаем минимальный объем 46−50 литров. Можно, конечно, и больше, но это — «прожиточный» минимум.
Добавлю еще только один нюанс. Чтобы вода давала хороший сток ёмкость с нею размещать лучше не непосредственно на крыше кабины, но соорудить для нее дополнительную подставку, высотой 15−20 сантиметров.