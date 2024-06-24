В Приморье из-за паводка прорвало дамбу у села
ТАСС, 24 июня. Прорыв дамбы произошел в понедельник рядом с селом Никитовка в Приморском крае, сообщили журналистам в правительстве региона.
ТАСС, 24 июня. Прорыв дамбы произошел в понедельник рядом с селом Никитовка в Приморском крае, сообщили журналистам в правительстве региона.
«О прорыве дамбы: в Пожарском округе произошел размыв земляного вала озера, расположенного в 8 км от села Никитовка», — сказали в правительстве края.
По информации региональных властей, арендатором участка в районе озера принимаются меры по устранению размыва. Сейчас вода уходит в болотистую местность и пока не угрожает населенным пунктам.
19 июня правительство Приморья объявило штормовое предупреждение из-за сильных дождей. На территории региона развернули пункты временного размещения. Ряд дорог размыло, движение по ним ограничено — некоторые населенные пункты остались отрезанными. Подтоплены жилые и приусадебные территории в муниципальных образованиях Приморского края.