09:04 (мск), источник: ТАСС

В Приморье из-за паводка прорвало дамбу у села

ТАСС, 24 июня. Прорыв дамбы произошел в понедельник рядом с селом Никитовка в Приморском крае, сообщили журналистам в правительстве региона.

«О прорыве дамбы: в Пожарском округе произошел размыв земляного вала озера, расположенного в 8 км от села Никитовка», — сказали в правительстве края.

По информации региональных властей, арендатором участка в районе озера принимаются меры по устранению размыва. Сейчас вода уходит в болотистую местность и пока не угрожает населенным пунктам.

19 июня правительство Приморья объявило штормовое предупреждение из-за сильных дождей. На территории региона развернули пункты временного размещения. Ряд дорог размыло, движение по ним ограничено — некоторые населенные пункты остались отрезанными. Подтоплены жилые и приусадебные территории в муниципальных образованиях Приморского края.

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