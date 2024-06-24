Cильные дожди пройдут во всех регионах Северного Кавказа
На территории Северного Кавказа в ближайшие дни ожидаются сильные осадки. На черноморском побережье в эти дни будет облачно, но ультрафиолетовый индекс поднимется до высоких отметок.
На территории Северного Кавказа в ближайшие дни ожидаются сильные осадки. На черноморском побережье в эти дни будет облачно, но ультрафиолетовый индекс поднимется до высоких отметок.
«Очень сильные осадки прогнозируются во всех республиках Северного Кавказа: Республике Ингушетия, Чеченской Республике, Северной Осетии, Кабардино-Балкарской Республике», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он добавил, что в степных районах Кабардино-Балкарии наблюдается опасное явление из-за высоких температур, в понедельник температура воздуха может достигнуть 35 градусов.
Вильфанд отметил, что на черноморском побережье в эти дни будет облачно, при этом ультрафиолетовый индекс будет очень высоким и составит 7−8 единиц.
«Поскольку все-таки похолодания и облачная погода в центре Европейской России, на Северном Кавказе, особенно на черноморском побережье, будут периодически облака, осадки, но солнце, которое даже через облака будет достигать подстилающей поверхности, очень опасно, ультрафиолетовый индекс очень высокий», — уточнил Вильфанд.