11:12 (мск), источник: Газета.Ру

Москвичам рассказали о погоде в столице в июле

Дневная температура воздуха в Москве в первых числах июля будет находиться в пределах +20…+25°C. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 79% 751 мм рт. ст. +26°
Москвичам рассказали о погоде в столице в июле | Источник: РИА "Новости"

По ее словам, как правило, июль в столице считается самым теплым месяцем, в который выпадает наибольшее количество осадков. Однако в 2024 году в первых числах месяца ливневые дожди не ожидаются.

«Модели, на которые мы опираемся, показывают, что если у нас и будут дожди, то незначительные. Ливней мы не ждем», — подчеркнула специалист.

Позднякова добавила, что делать прогнозы на весь остальной месяц пока преждевременно.

Гидрометцентр России до этого сообщил, что 24 июня в Москве ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков, и температура до +23°C. Днем в городе будет +21−23°C, в ночь на 25 июня температура может опуститься до плюс +10°C. Ветер северный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В Московской области 24 июня температура воздуха будет колебаться в пределах плюс +19−24°C. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до отметки +7°C.

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