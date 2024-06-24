Москвичам рассказали о погоде в столице в июле

По ее словам, как правило, июль в столице считается самым теплым месяцем, в который выпадает наибольшее количество осадков. Однако в 2024 году в первых числах месяца ливневые дожди не ожидаются.
«Модели, на которые мы опираемся, показывают, что если у нас и будут дожди, то незначительные. Ливней мы не ждем», — подчеркнула специалист.
Позднякова добавила, что делать прогнозы на весь остальной месяц пока преждевременно.
Гидрометцентр России до этого сообщил, что 24 июня в Москве ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков, и температура до +23°C. Днем в городе будет +21−23°C, в ночь на 25 июня температура может опуститься до плюс +10°C. Ветер северный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.
В Московской области 24 июня температура воздуха будет колебаться в пределах плюс +19−24°C. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до отметки +7°C.