Самые неприхотливые дачные цветы

Если говорить о неприхотливых растениях, которые не требовательны к плодородию почвы и могут расти в полутени, то здесь можно порекомендовать такие культуры, как стильба, выносливые сорта хосты, лилейники.
Неплохим выбором могут стать и пионы, которые любят солнце и плодородную почву.
При грамотном подборе сортов пионов с разными сроками цветения (от ранних до поздних), можно добиться достаточно продолжительной декоративности участка.
Для осеннего цветения, по словам Надежды Московенко, отлично подойдут рудбекии, представленные множеством интересных сортов.
Также стоит обратить внимание на лиатрис, ирисы (как гибридные, так и сибирские). Это достаточно неприхотливые и эффектные растения.
Если же значительную часть сада занимает тень, то здесь, как полагает дизайнер, не обойтись без теневыносливых и тенелюбивых видов.
Среди них — хосты, астильбы (которые способны вынести небольшую тень), разнообразные папоротники, барвинки, бруннера, буквица, цимицифуга, роджерсия, бузульники.
При выборе растений для цветника эксперт посоветовала не забывать и о сроках их цветения.
Многолетники, конечно, удобны тем, что высаживаются однократно и растут на одном месте долгие годы. Но вот период их цветения не столь продолжителен.
Поэтому, планируя клумбу, флористическую композицию, нужно стремиться к тому, чтобы одни виды сменяли другие, обеспечивая непрерывность цветения и декоративность.
«Так, весной могут цвести примулы, позже эстафету подхватят ирисы и пионы, а во второй половине лета на пике будут рудбекии, гладиолусы, георгины. Подобное разнообразие цветущих культур позволит наслаждаться садом с ранней весны до поздней осени», — рассказала эксперт.
В целом, подбор цветочных растений — процесс творческий и индивидуальный. Каждый сад неповторим, и то, что прекрасно смотрится на одном участке, не всегда будет уместно на другом.
Поэтому, принимая решение о том, чем засадить клумбы и рабатки, нужно в первую очередь руководствоваться собственным вкусом, но при этом не забывать и о природных факторах — климате, освещенности, почве. «Только так можно создать по-настоящему гармоничный, радующий глаз цветник», — заключила Надежда Московенко.