В Дальнереченском районе Приморья ввели режим ЧС из-за затоплений

В регионе в минувшие выходные прошли сильные ливни, с 20 по 22 июня действовало штормовое предупреждение. В шести муниципалитетах за несколько дней выпала месячная норма осадков. Без транспортного сообщения из-за переливов на дорогах остались несколько сел в ряде районов Приморья.
Затопило почти 50 приусадебных участков, в пяти районах зафиксировано 49 переливов на 25 участках автодорог.
В понедельник режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа Приморья, а также сел Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа из-за подъема воды на реках.
«С 19.00 (12.00 мск) 24 июня на территории Дальнереченского муниципального района введен режим “Чрезвычайная ситуация”, установлен местный уровень реагирования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за многочисленных переливов отрезаны от транспортного сообщения села Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Пожига, Ариадное.
Уровень воды в реке Малиновка в районе сел Веденка, Ракитное, реки Ореховка в районе сел Ясная Поляна и Ариадное достиг опасного гидрологического явления.