16:45 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Жара увеличивает частоту приступов мигрени

И делает их более тяжелыми.

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Источник: РИА "Новости"

Жара усиливает мигрень. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Цинциннати и Медицинской школы Икана на горе Синай в США. Их работа была представлена на 66-м ежегодном научном собрании Американского общества головной боли в Калифорнии.

Ученые сопоставили 71 030 ежедневных дневниковых записей 660 пациентов с мигренью с региональными погодными данными. Выяснилось, что погода влияет на головную боль. Так, при каждом повышении температуры примерно на пять градусов в день частота приступов мигрени увеличивалась на 6%.

Эл Петерлин, соавтор исследования, подчеркнул, что о связи погоды и медицины говорил еще Гиппократ.

«Пару тысяч лет спустя мы доказали, что погода действительно имеет значение для здоровья человека», — говорит Эл Петерлин.

Ранее ученые рассказали, как можно побороть хроническую мигрень.

Айгуль Сабитова

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