В Дальнереченске ввели режим ЧС из-за паводка
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в приморском Дальнереченске из-за прохождения паводка, сообщает администрация городского округа.
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в приморском Дальнереченске из-за прохождения паводка, сообщает администрация городского округа.
«Решением комиссии КЧС в Дальнереченском городском округе 25 июня введен режим ЧС муниципального характера», — говорится в сообщении.
В регионе в минувшие выходные прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков края.
Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа и Дальнереченского района края, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа.
По последним данным, в крае подтоплено 370 приусадебных участков и 24 придомовых территории. Также остаются отрезанными от транспортного сообщения 14 населенных пунктов в четырех муниципалитетах.