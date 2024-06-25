10:43 (мск), источник: Аргументы и факты

Витаминная. Ученые вывели сорт картофеля, в котором больше антиоксидантов

На Урале вывели новый сорт картофеля с повышенным содержанием антиоксидантов и калия. Сорт включен в госреестр и допущен к использованию, так что садоводы могут попробовать новинку на своих участках.

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Источник: РИА "Новости"

Уральские селекционеры вывели новый среднеранний сорт картофеля «Багира» с повышенным содержанием антиоксидантов, калия и пониженным — крахмала. Новинка обладает более высокими питательными свойствами по сравнению с известными сортами. Более того, уральская картошка устойчивее к патогенным микроорганизмам, поэтому имеет высокую урожайность. Об этом aif.ru сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Новый сорт картофеля — разработка ученых Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения РАН. В центре занимаются созданием сортов, позволяющих получать стабильные урожаи сельскохозяйственных культур в нестабильных климатических условиях. Селекционные работы ведутся в четырех экологических зонах: засушливые степи Зауралья, лесостепь Южного Урала, Средний Урал и предгорье Урала. Вегетационный период длится здесь не более 100 дней. Задача уральских селекционеров — создание адаптивных, высокопродуктивных сортов, которые способны максимально реализовывать свой генетический потенциал в течение 75−90 дней.

Над каждым новым сортом картофеля, от гибридизации исходного материала в питомнике до передачи сорта на Госсортоиспытания, селекционеры УрФАНИЦ работают в течение 12 лет. Ежегодно в изучении находятся 20 000 сортообразцов. С 2024 года в Государственный реестр селекционных достижений включен и допущен к использованию среднеранний сорт картофеля «Багира».

«Сорт “Багира” совмещает в себе высокую продуктивность, устойчивость к основным патогенам и высокую питательную ценность клубней. Он подходит для функционального питания: его отличает антиоксидантная активность, повышенное содержание калия и низкое — крахмала», — отметила автор сорта, руководитель научно-исследовательских работ центра и один из ведущих селекционеров картофеля в России, доктор сельскохозяйственных наук Елена Шанина.

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