Выявлена зависимость распределения микропластика в воде от температуры
Дальнейшие исследования в этой сфере помогут должным образом оценивать степень загрязненности водоемов микропластиком, отметили в СПб ФИЦ РАН.
Дальнейшие исследования в этой сфере помогут должным образом оценивать степень загрязненности водоемов микропластиком, отметили в СПб ФИЦ РАН.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) совместно с коллегами из СПбГУ, изучив микропластик в Ладожском озере, впервые смогли доказать, что микропластик распределяется в водной толще неравномерно, в зависимости от температуры разных слоев воды. Об этом сообщила ТАСС младший научный сотрудник Лаборатории комплексных проблем лимнологии ИНОЗ РАН — СПб ФИЦ РАН Дарья Тихонова.
«Мы впервые показали, что повышенное содержание микропластика наблюдается над термоклином (резким изменением температуры в слоях воды) из-за высокого градиента плотности в данном слое. Когда в озере отсутствует стратификация и распределение температур в водной толще одинаково, то микропластик распределяется более равномерно», — рассказала Тихонова.
Она отметила, что микропластик рассматривается как один из антропогенных загрязнителей окружающей среды, но в настоящее время не существует универсальных подходов к его изучению в окружающей среде и пока неясно как классифицировать уровень загрязнения данными частицами. Большинство исследований, посвященных микропластику, концентрируются в первую очередь на оценке поверхностного слоя воды, слабо касаясь вертикального распределения.
Ученые СПб ФИЦ РАН и СПбГУ сконцентрировались на изучении микропластика Ладожского озера — крупнейшего пресноводного водоема в Европе. Они отбирали пробы в ходе экспедиций на научно-исследовательских судах Карельского научного центра РАН в весенние и осенние гидрологические сезоны 2020−2022 годов. Всего было отобрано 140 образцов на различных глубинах (до 70 метров) на 25 участках в разных местах Ладожского озера.
Частицы микропластика были проанализированы в ИНОЗ РАН — СПб ФИЦ РАН при помощи оптического микроскопа, а далее на оборудовании научного парка СПбГУ с использованием методов рамановской спектроскопии. Обнаруженные частицы микропластика могут происходить от различных пластиковых предметов и синтетической одежды.
Исследование показало, что частицы микропластика могут задерживаться в термоклине из-за высокого градиента плотности в данном слое, в результате чего там же концентрируются осаждающиеся органические вещества из верхнего слоя. Дальнейшие исследования в этой сфере помогут должным образом оценивать степень загрязненности водоемов микропластиком, его опасность, а также найти способы очистки водоемов. Группа ученых продолжит свою работу при поддержке Минобрнауки России и Российского научного фонда.