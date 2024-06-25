10:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

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В сообщении ведомства говорится, что во вторник, 25 июня, местами в центральных, западных, восточных, южных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Спасатели напомнили, что с 17 апреля на всей его территории действует особый противопожарный режим.

«В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора», — говорится в сообщении.

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