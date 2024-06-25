11:14 (мск), источник: Газета.Ру

Астроном рассказала, смогут ли москвичи наблюдать за метеорным потоком Боотиды

Москвичи смогут увидеть метеорный поток Боотиды, однако для этого им придется набраться терпения, потому что поток будет слабым.

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Источник: Reuters

Об этом «Москве 24» рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Она уточнила, что звездопад можно будет наблюдать по 2 июля, однако максимума поток достигнет в ночь с 26 на 27 июня. Тем, кто захочет увидеть это явление, эксперт советует узнать, где находится радиант (место кажущегося вылета метеоров) — смотреть нужно будет на область вокруг него.

«Короткими летними ночами радиант июньских Боотид в средних широтах располагается высоко над юго-западным горизонтом в созвездии Волопас. Для ориентира необходимо найти Ковш Большой Медведицы — его “ручка” укажет на яркую звезду чуть ниже у горизонта, это Арктур. И смотреть нужно чуть левее “ручки” Ковша и высоко над Арктуром», — сказала Кошман.

Она добавила, что для наблюдений важно, чтобы небо в этот день было ясным.

8 июня сообщалось, что комета 12P/Понса-Брукса, также известная как «дьявольская комета», поставила в тупик астрономов во время последнего сближения с Землей. Специалисты заметили у объекта второй хвост, простирающийся в противоположную сторону движения 12P, что противоречит законам физики.

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