На Курилах на вулкане Эбеко произошел выброс пепла на высоту 2 км

«Сегодня днем в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 км», — говорится в сообщении.
Уточняется, что шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км. По данным ЕДДС, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запаха сероводорода не было. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Высота вулкана Эбеко — 1 156 м. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.