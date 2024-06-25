11:11 (мск), источник: ТАСС

На Курилах на вулкане Эбеко произошел выброс пепла на высоту 2 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сейчас в Ричмонде: +20° 1 м/с 74% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня днем в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 км», — говорится в сообщении.

Уточняется, что шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км. По данным ЕДДС, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запаха сероводорода не было. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Высота вулкана Эбеко — 1 156 м. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

 Байден ответил на вопрос, каков будет конечный результат на Украине и как будет выглядеть мир в этой стране
Путин отреагировал на отказ Европы от поставок российского газа
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»