Как выживают люди в жару по всему миру: фотогалерея
Как справляются с температурой люди в разных странах.
Как справляются с температурой люди в разных странах.
Весь мир захватила изнурительная жара, которая уже унесла несколько сотен жизней — агентство Reuters отобрало снимки из разных стран, посвященные тому, как люди справляются с аномально высокой температурой.
Высокая температура опасна для нашего организма и портит самочувствие: ученые объясняют, почему от жары чаще болит голова.
Георгий Мазуркевич