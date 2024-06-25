15:48 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Как выживают люди в жару по всему миру: фотогалерея

Как справляются с температурой люди в разных странах.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 64% 758 мм рт. ст. +23°
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фотографии
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фотографии

Весь мир захватила изнурительная жара, которая уже унесла несколько сотен жизней — агентство Reuters отобрало снимки из разных стран, посвященные тому, как люди справляются с аномально высокой температурой.

Высокая температура опасна для нашего организма и портит самочувствие: ученые объясняют, почему от жары чаще болит голова.

Георгий Мазуркевич

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