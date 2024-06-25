16:17 (мск), источник: Погода Mail.Ru

В мире удвоилось количество экстремальных лесных пожаров

Все более сухие условия, способствующие возникновению массовых пожаров, связаны с изменением климата.

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За последние два десятилетия частота и интенсивность лесных пожаров увеличились в 2,2 раза. К такому выводу пришли ученые, изучив почти 3000 лесных пожаров. Возгорания происходили в период с 2003 по 2023 год. Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.

Интенсивность 20 самых экстремальных пожаров за каждый год также более чем удвоилась. По словам ученых, темпы будут только ускоряться. Это происходит из-за деятельности человека, которая приводит к нагреву атмосферы Земли. Из-за этих изменений на планете во многих странах мира наблюдаются все более сухие условия, которые являются идеальными для пожаров.

Леса — главные поглотители углерода из атмосферы, но их гибель в результате пожаров приводит к высвобождению этого углерода обратно в атмосферу. Ученые называют это «эффектом обратной связи».

Помимо прочего, из-за лесных пожаров многие регионы оказываются в дыму. В нем содержатся опасные для здоровья людей и животных химические соединения, которые имеют множество последствий, в том числе увеличение количества преждевременных смертей. Причем летальных исходов от отравления веществами, выделенными при горении лесов, в разы больше, чем от самого огня.

Исследователи подчеркнули, что человечеству нужно «срочно адаптироваться к изменяющимся условиям климата», чтобы постараться предотвратить экстремальные пожары или уменьшить их количество.

Ранее экологи заявили, что лесные пожары негативно повлияли на экосистемы озер в Калифорнии.

Анна Морозова

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