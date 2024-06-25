Излечение углерода из океана может помочь удалить его из воздуха

Мировой океан можно считать огромным естественным поглотителем углерода, который избавляет атмосферу примерно от четверти выбросов CO2. Но поскольку океан сталкивается с такими проблемами, как подкисление и повышение температуры, он становится менее эффективными в поглощении газа, нагревающего планету.
Инженеры из Captura, стартапа, созданного Калифорнийским технологическим университетом (США), разработали процесс, направленный на увеличение потребления углекислого газа океаном. В специализированную установку на барже попадает океанская вода, из которой удаляется СО2. Затем жидкость возвращается в океан, который после этого процесса может поглощать больше СО2.
Помимо постепенного отказа от ископаемого топлива, эксперты в области климатологии все больше убеждаются в том, что огромное количество CO2 необходимо будет удалять из атмосферы, чтобы избежать стремительного изменения климата.
Удаление СО2 из океана, где концентрации газа в 150 раз больше, чем в атмосфере, более эффективно, чем его улавливание из воздуха.
Преимуществом стартапа Captura, по мнению специалистов, в том, что системы удаления углекислого газа из воды могут быть интегрированы с опреснительными установками и другими устройствами по переработке воды.
После почти года испытаний баржи с новой системой, которая рассчитана на улавливание 100 тонн СО2 в год, Captura расширяет свою деятельность за счет строительства установки производительностью 1000 тонн в год в Норвегии.
Однако, по оценкам некоторых экспертов, такая цель незначительна, так как ежегодно требуется удалять до 12 гигатонн СО2 в год из океанической воды по всему миру. Кроме того, для работы установок потребуется огромное количество безуглеродной энергии, что потребует не менее миллиарда долларов.
Эксперты утверждают, что эту сумму лучше потратить на сокращение использования ископаемого топлива. По их мнению, исследования в области удаления СО2 из воды следует продолжать, «но наше время и ресурсы должны быть сосредоточены на сокращении выбросов как можно быстрее».
Также остаются вопросы о воздействии технологии на окружающую среду. Эксперты утверждают, что переработка огромных объемов морской воды может иметь непредвиденные последствия для океанических экосистем. Так, существуют высокие риски для флоры и фауны, так как в установку будут попадать планктон, личинки рыб и других мелких животных.
Бороться с вредными выбросами могут помочь не только ученые. Так, в Москве концентрация углекислого газа в воздухе значительно сократилась после появления электробусов.