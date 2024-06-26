Что посадить вместо газона, чтобы не косить

«Один из вариантов — создание цветущего луга. Для этого можно использовать смеси семян многолетних полевых цветов и злаков. Такой луг не нуждается в частом скашивании, достаточно делать это 1−2 раза за сезон», — говорит специалист.
При этом вы получаете красивый естественный ландшафт, который к тому же станет прекрасным местом обитания для полезных насекомых и мелких животных.
Другой вариант — использовать почвопокровные растения. Это могут быть различные седумы, тимьяны, живучки, которые образуют плотный ковер и практически не требуют ухода.
Многие почвопокровники к тому же очень декоративны и цветут в разное время года, добавляет Московенко.
Если у вас есть возможность и желание, можно часть газона отвести под декоративные злаки. «Некоторые из них, например, овсяница сизая или молиния, образуют очень эффектные куртины, которые прекрасно смотрятся в пейзажных композициях», — отмечает эксперт. Скашивать их нужно всего 1−2 раза в год.
Наконец, если позволяет площадь участка, можно создать природный уголок с древесными и кустарниковыми посадками.
Сочетание деревьев, кустарников, злаков и полевых цветов позволит воссоздать естественный ландшафт, который не потребует частого вмешательства с вашей стороны.
«Конечно, полностью отказаться от ухода за любым из этих вариантов не получится. Но в сравнении с классическим газоном, они действительно менее трудозатратны. К тому же, каждый из предложенных способов по-своему привлекателен и может стать настоящим украшением участка», — рассказала Надежда Московенко.