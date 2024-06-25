16:16 (мск), источник: ТАСС

Жителей Сочи и Сириуса предупредили о непогоде

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Ветер до 17 м/с прогнозируется в Сочи и на федеральной территории Сириус в среду, сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 56% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

«Утром и днем 26 июня на территории Сочи и федеральной территории Сириус ожидается ветер, местами порывы 15−17 м/с», — говорится в СМС РСЧС.

Ранее во вторник Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю в связи с непогодой в регионе объявило штормовое предупреждение. В крае ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 23 м/с.

 Байден ответил на вопрос, каков будет конечный результат на Украине и как будет выглядеть мир в этой стране
Путин отреагировал на отказ Европы от поставок российского газа
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»