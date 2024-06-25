Жителей Сочи и Сириуса предупредили о непогоде
СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Ветер до 17 м/с прогнозируется в Сочи и на федеральной территории Сириус в среду, сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).
СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Ветер до 17 м/с прогнозируется в Сочи и на федеральной территории Сириус в среду, сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).
«Утром и днем 26 июня на территории Сочи и федеральной территории Сириус ожидается ветер, местами порывы 15−17 м/с», — говорится в СМС РСЧС.
Ранее во вторник Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю в связи с непогодой в регионе объявило штормовое предупреждение. В крае ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 23 м/с.