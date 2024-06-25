В Адыгее объявили экстренное предупреждение из-за ливней с градом

«Экстренное предупреждение. По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 25 июня, а также в течение суток 26 июня в Республике Адыгея ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−22 м/с», — говорится в сообщении.
Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков, не имеющих естественного стока воды, размывом дамб, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем. Возможны повреждения кровли и остекления зданий, садов плодовых деревьев, гибель сельхозкультур, порывы линий связи и электропередач, а также отключение трансформаторных подстанций.