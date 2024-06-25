16:54 (мск), источник: ТАСС

В Адыгее объявили экстренное предупреждение из-за ливней с градом

МАЙКОП, 25 июня. /ТАСС/. Сильные дожди с грозой, градом и ветром с порывами до 22 м/с прогнозируют местами на территории Адыгеи до конца суток среды. В регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщили в Адыгейском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Источник: AP 2023

«Экстренное предупреждение. По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 25 июня, а также в течение суток 26 июня в Республике Адыгея ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−22 м/с», — говорится в сообщении.

Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков, не имеющих естественного стока воды, размывом дамб, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем. Возможны повреждения кровли и остекления зданий, садов плодовых деревьев, гибель сельхозкультур, порывы линий связи и электропередач, а также отключение трансформаторных подстанций.

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