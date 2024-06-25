Когда сажать баклажаны в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Теплолюбивую овощную культуру давно научились выращивать не только в южных регионах страны, но в Сибири и на Урале. Для хорошего развития растений и плодоношения нужна теплая погода и соблюдение агротехнологических правил. В статье расскажем, когда сажать баклажаны в 2024 году и как выбрать благоприятные дни для посева семян, подготовить почву и ухаживать за растениями, чтобы получить обильный урожай.
Что важно знать о выращивании баклажанов своими руками
Паслен темноплодный относится к роду растений семейства пасленовых. Баклажан высевают семенами, а также выращивают рассадным способом. Чтобы не ошибиться и получить хороший результат в конце сезона, нужно знать основные особенности этой овощной культуры.
|Сроки посева
|Рассада: март — апрель
Высадка саженцев в открытый грунт: апрель — июнь
|Требования к почве
|Супесчаная почва или суглинок
|Место на участке
|Грядки, максимально освещаемые солнцем на протяжении всего дня
|Полив
|В первые 10—20 дней баклажаны умеренно смачивают. Количество поливов увеличивают при появлении первых плодов
|Глубина посадки семян
|1—1,5 см
|Схема посадки
|Расстояние между рассадой: 30—40 см
Расстояние между рядами: 50—60 см
Как выбрать семена баклажанов
Сегодня в разных климатических условиях выращивают не только привычные всем синие, но и белые баклажаны, зеленые, полосатые, красные, оранжевые и желтые. Сорта пасленовых плодов бывают шаровидными, удлиненными и шарообразными.
Жители Сибири и Урала, а также других регионов с прохладным и коротким летом предпочитают баклажаны скороспелых и среднеранних сортов. Особо популярны виды, устойчивые к пониженной температуре:
- «король севера F1»;
- «зелененький F1»;
- «белая ночь»;
- «алмаз»;
- «аметист»;
- «сибирский скороспелый»;
- «большой увалень».
В южных регионах рекомендуем выбирать для посадки в открытый грунт среднеспелые сорта, например «меч самурая», «агат F1», «альбатрос», «полосатая семейка F1», «король рынка F1», «робин гуд», «матросик». Это проверенные виды баклажанов, которые не дают горьких плодов в условиях засухи и жары.
Таблица благоприятных дней для посадки семян баклажанов на рассаду
Пасленовые культуры любят тепло и прямые солнечные лучи, в том числе температуру воздуха не ниже +20…+22 °C. Для работ выбирают подходящую погоду и дни по лунному календарю, которые будут совпадать с фазой роста Луны.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Растущая Луна в марте: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|Убывающая Луна в марте: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
новолуние в марте: 10;
полнолуние в марте: 25;
Луна в Водолее в марте: 8, 9
|Растущая Луна в апреле: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
|Убывающая Луна в апреле: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
новолуние в апреле: 8;
полнолуние в апреле: 24;
Луна в Водолее в апреле: 4, 5
|Растущая Луна в мае: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
|Убывающая Луна в мае: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
новолуние в мае: 8;
полнолуние в мае: 23;
Луна в Водолее в мае: 1, 2
Таблица благоприятных дней для посадки баклажанов в теплицу или в открытый грунт
В тепличных условиях овощи активно растут и развиваются независимо от региона. В любом случае советуем учитывать климат и выбирать подходящие лунные дни.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Растущая Луна в феврале: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
|Убывающая Луна в феврале: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29;
новолуние в феврале: 10;
полнолуние в феврале: 24;
Луна в Водолее в феврале: 9, 10
|Растущая Луна в марте: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|Убывающая Луна в марте: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
новолуние в марте: 10;
полнолуние в марте: 25;
Луна в Водолее в марте: 8, 9
|Растущая Луна в апреле: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
|Убывающая Луна в апреле: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
новолуние в апреле: 8;
полнолуние в апреле: 24;
Луна в Водолее в апреле: 4, 5
|Растущая Луна в мае: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
|Убывающая Луна в мае: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
новолуние в мае: 8;
полнолуние в мае: 23;
Луна в Водолее в мае: 1, 2
|Растущая Луна в июне: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
|Убывающая Луна в июне: 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
новолуние в июне: 6;
полнолуние в июне: 22;
Луна в Водолее в июне: 25, 26
Как правильно сажать семена баклажанов на рассаду
Крепкую рассаду можно получить, если правильно выбрать сроки посева, подготовить и обработать семена. Необходимо также учитывать оптимальную глубину при посадке посевного материала. Советуем подбирать большие рассадные емкости и питательную почву для баклажанов.
Посевной материал баклажанов приобретают у проверенных продавцов или подготавливают самостоятельно с прошлого сезона. Он должен храниться не более четырех лет, так как старые семена не дают всходов.
Семена собственноручно отбирают из самых крупных плодов. Их откладывают в теплое место на месяц для дозревания, затем достают из мякоти и промывают в воде. Пригодные семена осядут на дно, а пустотелые будут плавать на поверхности. После промывания зернышки откидывают на сито и просушивают при комнатной температуре.
Как подготовить семена к посеву
Семена баклажанов считаются небольшими. Стоит учитывать, что даже свежий посевной материал всходит не на 100%. Для повышения всхожести проводят тепловую обработку. Семена помещают в полиэтиленовый пакет и попеременно окунают на 15—20 секунд в холодную и горячую воду (не кипяток).
Некоторые овощеводы за месяц до посадки подвешивают семена баклажанов над батареей в тканевых мешочках. Грибковые и бактериальные инфекции быстро погибают, если замочить посевной материал в слабом растворе марганцовки или в перекиси водорода на 20—30 минут. Для обеззараживания подходят такие препараты, как фитоспорин-М и триходерма вериде. Одним из средств опрыскивают семена или замачивают их на 15—20 минут в водном растворе, после чего промывают чистой водой и просушивают.
Активизировать рост помогают еще несколько препаратов, например НВ-101, энерген аква, эпин экстра, циркон, корневин. Растворы этих средств помогут проклюнуться даже старым семенам. Второе замачивание в активаторах роста проводят сразу после обеззараживания. Далее посевной материал просушивают в течение 20—30 минут и высаживают в грунт. При дальнейшем хранении после таких процедур зернышки попросту загнивают.
В каких емкостях выращивать рассаду
Баклажаны выращивают в различных тарах: в пластиковых стаканах или ящиках, кассетах, контейнерах, торфяных стаканчиках и таблетках, стаканах от кефира или йогурта или в обрезанных пластиковых бутылках. Для овощной культуры подходят любые емкости объемом 0,3—0,5 л. Советуем аккуратно сделать дренажные отверстия на дне тары.
Какую почву выбрать для посадки семян
Советуем использовать универсальный грунт для рассады и почвогрунт для выращивания пасленовых культур, которая продается в садовом магазине. Следует помнить, что землю можно приготовить и самостоятельно, смешав торф или садовую (дерновую) землю с перлитом, вермикулитом или речным песком. Последние компоненты необходимы, чтобы разрыхлить почву.
Баклажаны любят органику, поэтому в землю для рассады добавляют немного перегноя или перепревшего навоза. Минеральный запас поддерживают древесной золой (100—200 г на 10 кг земли). Для обеззараживания грунт поливают раствором фитоспорина-М или триходермы, а затем прокаливают в духовке 15—20 минут при температуре +180…+200 °C.
Где хранить рассаду баклажанов
После посадки емкости выставляют в теплое затененное место при температуре +24…+25 °C и создают парниковый эффект, то есть рассаду прикрывают полиэтиленом или стеклом. Первые всходы появляются через 7—10 дней.
Спустя некоторое время сеянцы выставляют на солнечный подоконник или в другое хорошо освещаемое место с температурой воздуха +17…+18 °C. В прохладе их выдерживают неделю, чтобы саженцы наращивали корень, а не надземную часть. Затем молодые растения переставляют в теплое место (+22…+25 °C днем и не менее +18…+19 °C ночью).
Как ухаживать за рассадой
Баклажаны любят тепло и яркое солнце, то есть 12-часовой световой день. Вечером или в пасмурную погоду овощную рассаду подсвечивают светодиодными лампами или фитолампами, это предупреждает ослабление и вытягивание молодых ростков.
Поливают баклажаны один раз в 5—6 дней, а после землю слегка разрыхляют зубочисткой. Ближе к моменту высадки на постоянное место рассаду поливают чаще. Параллельно проводят закалку, вынося емкости с ростками на улицу или на балкон. Сначала на 1—2 часа, а затем в течение недели время увеличивают до 12—18 часов.
Когда нужно пикировать рассаду
Овощная культура не нуждается в пикировке, если каждое семечко высаживали в отдельную емкость или кассеты. Из мелких кассет ростки с 3—4 настоящими листьями переносят в более крупные емкости или на постоянное место методом перевалки, чтобы не повредить корневую систему.
При густой посадке семян баклажаны нуждаются в пикировке. Ее делают на стадии 2—3 настоящих листочков, которые обычно прорастают на 3—4-й неделе. Подбирают емкости 0,5—0,6 л с дренажными отверстиями. Сеянцы рассаживают после обильного полива, чтобы минимизировать травмы корней.
Как правильно высаживать рассаду баклажанов
Соблюдая правила выращивания, огородники получают здоровые саженцы высотой 16—20 см. При наступлении благоприятных погодных условий рассаду баклажанов пересаживают в теплицу или на открытые грядки.
Перед пересадкой овощ предварительно не закаливают, так как внутри помещения нет риска температурных перепадов. Сначала землю в теплице перекапывают или рыхлят. Далее добавляют органику, например перегной, компост или перепревший навоз. Для обеззараживания за день до пересадки грунт поливают раствором фитоспорина-М.
Предварительно грядки перед посадкой рассады перекапывают, обогащают органикой и минеральными веществами (рассыпают при перекопке древесную золу или костную муку). Чрезмерно тяжелую почву разрыхляют речным песком.
В открытый грунт сеянцы баклажанов пересаживают на стадии 8—10 настоящих листочков. Обязательным условием считается глубоко прогретая почва (минимум на 18—20 см) и отсутствие ночных заморозков.
Особенности посева семян баклажанов в открытый грунт
В южных регионах в начале лета баклажаны высаживают напрямую на грядки. При желании семенной материал замачивают и проращивают. Углубляют на 1—1,5 см в тщательно разрыхленную и удобренную органикой почву. В первые дни до появления всходов рекомендуем следить за влажностью грунта. Для сохранения влаги на несколько дней землю прикрывают соломой или опилками. Аналогично поступают с молодыми сеянцами овоща, если наступили холодные ночи.
Полезные советы по выращиванию баклажанов
Баклажаны формируют крупные плоды, которые создают нагрузку на стебель. Во избежание его повреждения к растениям необходимо установить опоры, например железные или деревянные колья. В период активного роста посадки поливают один или два раза в неделю из шланга или капельной ленты, а в жарких регионах советуем делать это через день. Для защиты почвы и корней от пересыхания используют мульчирование. Сено, солому, опилки периодически подсыпают, чтобы сохранялся слой 5—7 см.
В начале лета при нестабильной погоде баклажаны нуждаются в искусственном опылении, даже если вокруг летает много насекомых-опылителей. Пыльцу с одного цветка на другой переносят ватной палочкой или кисточкой для рисования.
В не насыщенной питательными веществами земле баклажаны плохо растут, часто болеют и слабо плодоносят. Для получения крупных плодов почву периодически удобряют. В начале вегетации рассаду подкармливают азотными удобрениями.
Баклажаны — популярная культура, которую сажают на большинстве приусадебных участков, поэтому о главных нюансах выращивания рассказала Жаннета Вологирова, кандидат сельскохозяйственных наук, автор монографий и научных статей.
Где сажать баклажаны: в тени или на солнце?
Большое количество солнечного света — залог отличного урожая баклажанов. Особенно этот фактор важен для ослабленной после пересадки рассады. Я выбираю для посадок только солнечные грядки, где и вечером, и утром, и в течение всего дня яркое солнце. В тени баклажаны вырастают мелкими и горькими.
Можно ли заглублять рассаду баклажанов при посадке в грунт?
Если сильно заглубить молодые ростки, они могут перестать расти или вытянуться. В итоге посадки баклажанов дадут мало плодов. Я не заглубляю корневую шейку растения.
Что хорошо растет рядом с баклажанами?
Пасленовые культуры хорошо себя чувствуют рядом с посадками свеклы, гороха, кабачков, арбузов, дынь, редиса, белокочанной капусты и фасоли. Овощ высаживают там, где раньше рос чеснок, лук, бобовые, огурцы, капуста, морковь. На одном и том же месте каждый год у меня баклажаны не растут. Рекомендую соблюдать простой севооборот.
Эксперт: Жаннета Вологирова, кандидат сельскохозяйственных наук, автор монографий и научных статей