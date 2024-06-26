В Приморье из-за паводка затопило 77 частных домов и 520 огородов

«В Дальнереченске оказались подтоплены 53 частных дома и 216 приусадебных участков. <…> В пунктах временного размещения находятся шесть человек», — говорится в публикации.
В Дальнереченском районе затопило 24 частных дома, в Лесозаводске — 12 участков, в Спасске-Дальнем и Спасском районе — 28 огородов.
В Красноармейском округе вода спадает, но остаются отрезанными села Новопокровка, Молодежное, Дальний Кут, Мельничное и Дерсу. Там наладили лодочные переправы, людей обеспечили всем необходимым. Кроме того, в округе оказались под водой 264 огорода.
Правительство отмечает, что дорожникам удалось восстановить проезд для высокопроходимых машин в село Олон в Пожарском округе, а также устранить размыв дороги на участке Ясеневый — Красный Яр.
В минувшие выходные в Приморье прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках в Красноармейском округе, городе Дальнереченске и Дальнереченском районе, в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа ввели режим ЧС. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.