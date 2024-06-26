Роспотребнадзор объяснил, как выбрать лучшую черешню
И рассказал, кому она особенно полезна.
И рассказал, кому она особенно полезна.
Как выбрать хорошую черешню, где нужно покупать продукт, как его мыть, есть ли противопоказания? На эти и другие вопросы ответили эксперты Роспотребнадзора.
Ведомство призывает приобретать черешню только там, где проводится регулярный контроль качества ягод. Лаборатории, которые занимаются такой работой, есть практически на каждом крупном рынке. По требованию покупателей продавцы должны предоставлять документы с информацией о месте и условиях произрастания черешни. Приобретать ягоды на стихийных рынках или «с рук» не нужно.
Хорошую черешню отличает чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин кожица. Матовая поверхность, отсутствие блеска указывают на то, что ягода сорвана давно.
Мякоть черешни должна быть плотная, упругая. Если ягода мягкая, скорее всего, она перезрела или начала портиться.
Желательно, чтобы у черешни была плодоножка. Если ее нет, то в месте ее прикрепления образуются «ворота» для попадания грязи и микробов. Плодоножка должна быть эластичной, зеленого цвета.
Вкус зависит от сорта и окраски ягод. Желтая и розовая черешня более нежная и водянистая, вкус у нее не ярко выраженный, кисло-сладкий. Ягоды потемнее отличаются ярким насыщенным вкусом и сладостью.
Самые вкусные ягоды доступны в разгар сезона — с конца июня по середину июля. В это же время они максимально полезны.
Надо насыпать черешню в дуршлаг и промыть под струей проточной воды, убирая рукой мусор. Нужно использовать только холодную воду, нет смысла ошпаривать ягоды кипятком или использовать мыло. Затем надо хорошо их просушить.
Если перед мытьем хвостики ягоды были удалены, съесть черешню надо быстро. Ягоды, вымытые вместе с черешком, могут храниться дольше, даже при комнатной температуре.
Если вы не планируете съедать черешню сразу после покупки, уберите ее в холодильник. Хранить продукт лучше в бумажном пакете или любой пластиковой емкости. Ягоды, которые будут храниться, не надо мыть и отделять от черешков, иначе они быстрее испортятся. В холодильнике черешня может храниться до десяти дней. Ягоды надо держать отдельно от фруктов, выделяющих этилен (яблок, бананов). Это тоже поможет сохранить продукт.
«Учтите, что желтая, розовая черешня и ягоды ранних сортов плохо переносят хранение, их лучше съесть сразу», — отметили эксперты.
Черешня отличается сбалансированным составом и невысокой калорийностью (50−56 ккал на 100 граммов). В ней много витамина С, калия, магния, фосфора, железа. По содержанию клетчатки черешня превосходит персики и абрикосы. В красных и бордовых сортах больше витамина А и железа, в розовых — витамина С, белые реже вызывают аллергию.
Особенно полезна ягода тем, кто страдает артериальной гипертензией, анемией, запорами, а также тем, кто следит за своим весом.
Отвар из плодоножек черешни обладает сильным мочегонным действием. Он используется при отеках, подагре, водянке, мочекаменной болезни и мочекислом диатезе, гипертонической болезни. Чтобы приготовить отвар, нужно заварить восемь-десять штук плодоножек на чашку. Его надо пить как чай.
Злоупотребление черешней (более 300−400 граммов за короткое время) может вызвать диарею. Сладкие сорта запрещены при диабете. Ярко окрашенные плоды не стоит употреблять при аллергии.
Черешню лучше не есть сразу после еды — это может привести к газообразованию и несварению желудка. Кроме того, она вредна при гастрите острого типа с повышенной кислотностью.
«Детям до двух-трех лет можно предлагать ягоды только с предварительно вынутой косточкой. Если малыш случайно проглотит косточку, это не представляет опасности, а вот последствия ее вдыхания могут быть непоправимыми», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Кстати, а вы знали, почему черешня называется черешней? Ответ на этот вопрос можно найти здесь.
Айгуль Сабитова