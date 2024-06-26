11:53 (мск), источник: Газета.Ру

Ветеринар рассказал, как не дать кошке сбежать с дачного участка

Закрытие всех отверстий на дачном участке позволит сделать так, чтобы кошка не сбежала за его пределы.

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Источник: The Dodo

Об этом рассказал ветеринар Сергей Середа, передает Pravda.Ru.

По его словам, это решение может казаться простым, однако, на практике реализовать его может быть сложно, особенно для людей с ограниченными ресурсами. Еще один вариант — выгуливание кошки на поводке. По словам эксперта, этот способ является самым простым и действенным.

При этом выпускать питомцев на свободный выгул ветеринар не рекомендует, потому что в этом случае у владельцев не будет возможности контролировать их передвижения.

«Если вы хотите выгуливать кошку, чтобы она чувствовала запахи, приучите ее к выгулу на поводке», — заключил Середа.

Доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова до этого рассказала «Газете.Ru», что прежде чем вывозить кошку на дачу, необходимо провести противопаразитарную обработку — то есть обработать ее от глистов и блох.

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