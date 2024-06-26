Когда сажать настурцию в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Травянистый декоративный цветок растет во многих садах и на приусадебных участках в России. Растение активно используют в ландшафтном дизайне и украшают им балконы. Для выращивания цветочной культуры важно знать правила агротехники и выбрать оптимальный период, когда сажать настурцию в 2024 году. В статье расскажем, как подобрать благоприятные дни по лунному календарю для посева семян.
Что важно знать о выращивании настурции своими руками
Цветущее растение относится к роду однолетних и многолетних трав семейства настурциевых. На земле произрастает около 90 видов этого цветка. Благодаря своему пышному цветению он стал любимцем садоводов и кулинаров (соцветиями настурции украшают ресторанные блюда).
|Место для посадки
|Хорошо освещенная клумба в течение всего дня
|Требования к почве
|Слабокислая и дренированная земля
|Глубина посева семян
|1—2 см
|Способ размножения
|Вегетативный (черенками) и семенной
|Полив цветка
|Обильный и регулярный в начальной фазе роста и по мере подсыхания грунта — во время цветения
Как выбрать семена настурции
Различают кустовые и лиановые сорта цветочной культуры. Полукустарниковые разновидности высаживают на клумбах, а лианами украшают садовые беседки (цветы фиксируют с помощью декоративных опор или перил). Ветви плетистых настурций в длину достигают 2,5—3 м. Растение может развиваться в открытом грунте или расти в вазонах, с которых впоследствии свисают цветущие «водопады».
Особо популярны виды настурций, которые используют для оформления приусадебных участков:
- «иноземная», или «канарская»;
- «большая», или «майская»;
- «щитоносная», или «лобба»;
- «культурная»;
- «малая».
Практически все сорта настурции теплолюбивые, поэтому молодые сеянцы на первых неделях вегетации в открытом грунте прикрывают агроволокном или другим нетканым материалом. В южных регионах цветок высаживают на клумбы не раньше мая. В северных районах ранее подготовленную рассаду пересаживают на постоянное место в начале июня.
Таблица благоприятных дней для посадки семян настурции на рассаду
Рекомендуем сажать посевной материал в марте и апреле, а в теплых регионах страны — и в мае. Выбирайте подходящие дни по посевному лунному календарю для посадки растения.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Растущая Луна в марте: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|Убывающая Луна в марте: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
новолуние в марте: 10;
полнолуние в марте: 25;
Луна в Водолее в марте: 8, 9
|Растущая Луна в апреле: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
|Убывающая Луна в апреле: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
новолуние в апреле: 8;
полнолуние в апреле: 24;
Луна в Водолее в апреле: 4, 5
|Растущая Луна в мае: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
|Убывающая Луна в мае: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
новолуние в мае: 8;
полнолуние в мае: 23;
Луна в Водолее в мае: 1, 2
Таблица благоприятных дней для посадки настурции в открытый грунт
Семенной способ посева цветочной культуры используют в регионах с теплым климатом. Зернышки настурции заделывают напрямую в открытый грунт в мае или в июне, когда земля хорошо прогрелась и нет риска возвратных заморозков.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Растущая Луна в апреле: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
|Убывающая Луна в апреле: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
новолуние в апреле: 8;
полнолуние в апреле: 24;
Луна в Водолее в апреле: 4, 5
|Растущая Луна в мае: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
|Убывающая Луна в мае: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
новолуние в мае: 8;
полнолуние в мае: 23;
Луна в Водолее в мае: 1, 2
|Растущая Луна в июне: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
|Убывающая Луна в июне: 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
новолуние в июне: 6;
полнолуние в июне: 22;
Луна в Водолее в июне: 25, 26
Как правильно сажать семена настурции на рассаду
Более раннее цветение и крепкий иммунитет у растений — основные достоинства рассадного способа. Молодые побеги настурции быстро приживаются при пересадке на постоянное место и активно растут при правильном уходе.
Как подготовить семена к посеву
Крупные семена собирают с растений прошлого года. Перед посевом в домашних условиях их замачивают в теплой воде. Через сутки они набираются влагой и готовы к посадке. Увлажненный в воде семенной материал быстро проклевывается, так как размягчается плотная оболочка.
Старые зернышки, которым исполнилось 4—5 лет, можно вымочить в растворе корневина. Он ускоряет и активизирует биологические процессы в них и способствует быстрому проклевыванию.
Стоит учитывать, что культура может размножаться самосевом. Семена настурции без проблем зимуют в почве и весной всходят на прежнем месте.
В каких емкостях выращивать рассаду
Настурция имеет слабую корневую систему, но крупную листву. Стоит учитывать, что растение плохо переносит пикировку. Рекомендуем сразу рассаживать цветочную культуру по отдельным емкостям. Лучше использовать торфяные таблетки, стаканы или кассеты объемом 0,2—0,3 л или небольшую тару, например от йогуртов и кефира. Обязательно в них проделывают дренажные отверстия или добавляют на дно мелкий керамзит или песок.
Какую почву выбрать для посадки семян
Цветок без проблем растет в неплодородной почве, поэтому нет необходимости перекапывать клумбы и добавлять перегной или перепревший навоз. Для посадки рассады используют обычный цветочный субстрат. Настурция не переносит застой влаги и тяжелую почву. Для разрыхления земли вносят речной песок или агроперлит. Стоит учитывать, что культура не любит избытка органики. В чересчур удобренной навозом земле она активно наращивает стебли и листву, но плохо цветет.
Где хранить рассаду настурций
После посадки семян на глубину 1—2 см емкости прикрывают полиэтиленом и ежедневно умеренно поливают. Теплолюбивая культура активно прорастает и вегетирует в теплых помещениях с температурой воздуха +22…+24 °C. В благоприятных условиях рассада настурции проклевывается через 5—15 дней в зависимости от сорта. После появления первых всходов укрывной материал убирают, а посадки переставляют в более прохладное место с температурой +20…+22 °C, но хорошо освещаемое, например на южный подоконник.
Как ухаживать за рассадой
В первый месяц роста настурция нуждается в обильном орошении. Ее поливают каждый день, но застоя воды не допускают. Культура зацветает через 45—50 дней после посадки, и обычно это приходится на июль. В переходный период полив рассады сокращают вдвое и проводят только по мере подсыхания почвы. В подкормках цветок практически не нуждается. При пожелтении первых листьев его подкармливают азотными удобрениями.
Когда нужно пикировать рассаду
Семена настурции не высевают густо, чтобы не пикировать растение в дальнейшем. Если это все же необходимо, ростки рассаживают на расстоянии 0,2—0,3 м. Прореживание проводят на стадии 3—4 настоящих листочков. Извлеченные из грунта саженцы пересаживают в отдельные емкости и в первые дни поливают корневином для ускорения роста.
Как высаживать рассаду настурции в открытый грунт
Готовый посадочный материал на клумбы пересаживают в конце весны — в начале лета, когда почва прогрелась и наступило стабильное тепло.
Нейтральную и слабощелочную почву слегка закисляют хвойным опадом. В тяжелую землю во время перекопки добавляют песок для разрыхления, а также немного органики, например компоста или перегноя. Советуем убирать все камни из грунта.
Чтобы не травмировать корневую систему, рассаду настурции пересаживают на постоянное место способом перевалки, а именно перемещают растение вместе с земляным комом в предварительно подготовленные и увлажненные лунки. Между саженцами оставляют расстояние 0,2—0,4 м в зависимости от сорта.
Особенности посева семян настурции в открытый грунт
Перед посадкой цветка на клумбы в мае или в июне зернышки предварительно замачивают в теплой воде на 2—12 часов, чтобы они размякли и быстрее проросли. Почву перед посадкой возделывают и добавляют для разрыхления песок и немного органики. Делают бороздки глубиной 2—2,5 см и выкладывают в них семена на расстоянии 20—30 см друг от друга. После присыпают землей, слегка утрамбовывают и умеренно поливают из лейки с рассеивателем.
Полезные советы по выращиванию настурции
Молодую рассаду и цветы, выращенные из семян, по мере роста мульчируют, например опилками или соломой. Эта дополнительная защита от потери влаги и легкое притенение нижней части стеблей, которое предпочитает декоративный цветок.
До начала цветения однолетние и многолетние сорта настурции поливают ежедневно. Культура негативно реагирует на нехватку влаги и перестает расти. Цветение продолжается с середины лета вплоть до первых заморозков. В этот период растение поливают под корень не чаще двух раз в неделю.
Для улучшения цветения и увеличения размеров соцветий настурцию подкармливают фосфором и калием, например суперфосфатом с сульфатом калия. Растение благоприятно реагирует на внесение древесной золы и костной муки. Эти удобрения просто рассыпают под корень цветка или готовят из них водный раствор для полива. Азот вносят только один раз на стадии молодой рассады, если листья начали желтеть.
Плетистые сорта настурции не нуждаются в обрезке и прищипке по мере роста, даже если их ветви достигают 3,5—4 м в длину. Листву приподнимают и прикрепляют к опорам, например к беседкам, аркам, заборам и высоким кустодержателям.
Жаннета Вологирова, кандидат сельскохозяйственных наук, автор монографий и научных статей, в течение пяти лет выращивает в своем саду настурции. Эксперт делится накопленным опытом с новичками, которые недавно начали заниматься декоративными цветами.
На каком подоконнике лучше всего выращивать настурцию?
Цветок теплолюбивый и светолюбивый. Растениям нужен самый освещенный подоконник с южной стороны. В условиях домашнего выращивания я обеспечиваю своим настурциям температуру не менее +15 °C. При плохой погоде молодую рассаду подсвечиваю специальной лампой утром и вечером. Специально открываю форточку, чтобы в пасмурную погоду была прохлада, и стебли не вытягивались.
Можно ли сажать настурцию в горшок?
Кашпо, цветочные горшки, вазоны и другие просторные емкости подходят для выращивания этого растения. Я выставляю их с наступлением весеннего тепла на улицу. Даже несколько сортов с разными по цвету цветками можно высаживать вместе. Периодически я рыхлю землю и подкармливаю настурцию. Важно, чтобы емкости для выращивания имели несколько дренажных отверстий, откуда будет стекать лишняя вода после поливов.
Как сильно разрастается настурция?
Лиановидные сорта сильно разрастаются, их я высаживаю только на клумбах в саду. Для дома выбираю небольшие кустарниковые настурции. Растения по мере роста слегка подрезаю, создавая шарообразные или овальные композиции.
Эксперт: Жаннета Вологирова, кандидат сельскохозяйственных наук, автор монографий и научных статей