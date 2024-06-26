Когда сажать гладиолусы в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Неприхотливое клубнелуковичное растение культивируется по всей стране. Чтобы получить в конце лета пышное цветение, советуем заранее ознакомиться с особенностями агротехники. В статье расскажем про уход за цветами, когда сажать гладиолусы в 2024 году и как выбрать благоприятные дни для посадки луковиц на рассаду.
Что важно знать о выращивании гладиолусов своими руками
Растение относится к роду многолетних клубнелуковичных культур семейства ирисовых. Цветы высаживают весной на клумбы и тщательно ухаживают все лето. Рекомендуем аккуратно выкопать луковицы осенью, тщательно обработать и сохранить их зимой, чтобы на следующий год вновь посадить в саду.
|Сроки посева растения
|Апрель — май, когда почва прогреется до +10…+14 °C
|Место для посадки
|Хорошо освещенная клумба в течение всего дня
|Требования к почве
|Слабокислая суглинистая земля, чернозем или супесчаная почва со слабокислой реакцией pH 6,5—6,8
|Глубина посева луковиц
|10—15 см в зависимости от размера клубнелуковиц
|Схема посева
|Расстояние между луковицами 20—25 см
|Полив цветка
|Обильный и регулярный полив один раз в неделю. Советуем в теплых регионах орошать гладиолусы два раза в неделю
|Способ размножения
|Вегетативный (детками) и семенной
Как выбрать луковицы гладиолусов
Не советуем покупать клубнелуковицы в интернете, потому что может приехать непригодный к посадке посевной материал, например с гнилью, заболеваниями и даже не того сорта. В садовых центрах и специализированных магазинах больше шансов получить качественный товар.
Кандидат сельскохозяйственных наук Жаннета Вологирова советует перед покупкой ознакомиться с основной информацией.
1. Полноценная луковица имеет один или два достаточно мощных ростка посередине. Но три и более отростка — признак заболевания и склонности растения к травянистому типу роста.
2. Плоские клубнелуковицы без ростков и бугорков не подходят. Они плохо всходят и дают небольшой прирост.
3. Гладиолусы должны иметь сформированные корневые бугорки, не коричневые и не черные, а светлые.
4. Желательно замерять луковицы линейкой. Оптимальный диаметр для посадки — 2—4 см.
5. Не стоит выбирать крупные луковицы, имеющие вогнутое донце. Этот материал уже высаживали, и вполне возможно, несколько раз. Старые гладиолусы не дают хорошего потомства и выпускают слабые мелкие соцветия.
6. На клубнелуковицах не должна проступать плесень и гниль, не должно быть трещин.
Гладиолусы — теплолюбивые декоративные растения. Они не переносят холода даже в теплых регионах страны. Эту культуру принято выкапывать из земли на зимний период.
В зависимости от климатических условий на различных территориях страны выбирают свои районированные сорта цветка. Ранние гладиолусы выращивают в регионах с коротким летом. Особо популярны виды:
- «зимняя вишня»;
- «брызги водопада»;
- «голубая бабочка»;
- «дары берендея»;
- «екатерина романова»;
- «одарка».
Эти сорта имеют срок вегетации 80—95 дней и успевают расцвести до начала осени. У них могут быть бордовые, нежно-сиреневые, голубые, нежно-салатовые, карминно-красные и белые соцветия.
В ландшафтном дизайне выделяют низкорослые сорта гладиолусов, которыми украшают газоны и создают интересные бордюрные композиции. Их высота не превышает 60—70 см. Это сорта «нимф», «клавдия» и «атом».
Таблица благоприятных дней для посадки луковиц гладиолусов на рассаду
Март и апрель — подходящие месяцы, чтобы посадить цветы дома на рассаду. Любители гладиолусов учитывают погоду в своем регионе, чтобы запустить стремительный рост молодых растений. Советуем выбирать для работ дни по лунному календарю, которые будут совпадать с благоприятной фазой Луны.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Растущая Луна в марте: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|Убывающая Луна в марте: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
новолуние в марте: 10;
полнолуние в марте: 25;
Луна в Водолее в марте: 8, 9
|Растущая Луна в апреле: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
|Убывающая Луна в апреле: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
новолуние в апреле: 8;
полнолуние в апреле: 24;
Луна в Водолее в апреле: 4, 5
Таблица благоприятных дней для посадки луковиц гладиолусов в открытый грунт
При наступлении стабильного весеннего тепла клубнелуковицы высаживают напрямую на открытые клумбы. Важным моментом считается прогрев почвы до +10…+14 °C (минимум на 18—20 см) и отсутствие ночных заморозков. Стоит учитывать, что в холодной земле посадочный материал может сгнить.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Растущая Луна в апреле: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
|Убывающая Луна в апреле: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
новолуние в апреле: 8;
полнолуние в апреле: 24;
Луна в Водолее в апреле: 4, 5
|Растущая Луна в мае: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
|Убывающая Луна в мае: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
новолуние в мае: 8;
полнолуние в мае: 23;
Луна в Водолее в мае: 1, 2
|Растущая Луна в июне: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
|Убывающая Луна в июне: 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
новолуние в июне: 6;
полнолуние в июне: 22;
Луна в Водолее в июне: 25, 26
Как подготовить луковицы гладиолусов к посадке
С места хранения клубнелуковицы вытаскивают за 3—4 недели до планируемой посадки и укладывают в помещение, где светло и прохладно. С них убирают подсохшую верхнюю чешую и срезают остатки донца. Шероховатые и пересушенные луковицы сразу выкидывают, потому что в них, возможно, уже завелись трипсы — главные вредители культуры.
Далее следует процедура яровизации. В прохладном месте клубнелуковицы выкладывают стрелкой вверх и слегка притеняют от солнечных лучей. Такая постепенная световая обработка активизирует рост почек. В течение 3—4 недель у клубнелуковиц отрастает главный росток — зеленый центральный побег. Это явный признак, что цветок готов к высадке.
Непосредственно перед посадкой луковицы дезинфицируют от патогенной микрофлоры. Их обрабатывают фунгицидами, например препаратом «Витарос» или «Максим Дачник» (замачивают в водном растворе на 15—20 минут). Можно использовать, например, раствор медного купороса (1%-й) и марганцовки.
Как правильно проращивать луковицы гладиолусов для рассады
Обильное цветение дают не только широкие и округлые клубнелуковицы, но и посадочный материал средних размеров. Важно правильно вырастить рассаду, чтобы на клумбе гладиолусы быстро прижились, запустили активный рост побегов и сформировали к концу сезона крупные соцветия.
В каких емкостях выращивать рассаду
Емкости для клубнелуковиц подбирают просторные, объемом не менее 0,5—0,6 л, потому что растения активно наращивают корни. Обычно используют пластиковые стаканы, вазоны, кассеты, тару от йогуртов, кефира и обрезанные пластиковые бутылки. Стоит учитывать, чтобы в каждой емкости было хотя бы несколько дренажных отверстий, так как гладиолусы не любят застоя влаги. А в последние годы цветоводы научились выращивать луковичные растения в торфяных таблетках.
Какую почву выбрать для посадки
Любой покупной цветочный грунт — отличный вариант для гладиолусов. Он уже обогащен всеми необходимыми минералами и микроэлементами. Подойдет земля с клумбы и лесной грунт, но в них добавляют ⅓ органики, например перегной. Тяжелую почву разрыхляют речным песком, а нейтральную слегка закисляют хвойным опадом.
Где хранить рассаду гладиолусов
Молодые ростки выставляют на солнечное место — на восточный или южный подоконник. Если за окном стоит пасмурная погода, гладиолусы подсвечивают утром, днем и вечером светодиодными лампами или фитолампами. Оптимальная температура воздуха для рассады составляет +20…+25 °C. В сильную жару растения выносят на балкон, а перед пересадкой адаптируют к уличным условиям. Постепенно закаляют на свежем воздухе, увеличивая время пребывания до 24 часов.
Как ухаживать за рассадой
Высаженные на глубину 10—15 см и проклюнувшиеся клубнелуковицы гладиолусов прорастают через 5—7 дней. Ростки поливают по мере подсыхания верхнего слоя земли. В дополнительном удобрении растения не нуждаются, особенно если гладиолусы высажены в питательный грунт. Пожелтение листвы — признак нехватки азота. В таком случае рассаду подкармливают азотными удобрениями, например азофоской, аммиачной селитрой, нашатырным спиртом.
Как высаживать пророщенную рассаду гладиолусов в открытый грунт
Эксперт Жаннета Вологирова не рекомендует высаживать растения на одну и ту же клумбу каждый год. Весной для них подбирают новое место в саду, где ранее выращивались овощи.
Перед посадкой рассады землю перекапывают и убирают все сорняки. Слишком тяжелую почву разрыхляют песком и добавляют компост или перегной в качестве удобрения. В местах с близким залеганием грунтовых вод цветы рекомендуется размещать на возвышенных грядках или гребнях борозд.
Между ростками оставляют расстояние не менее 20—25 см. Для высадки рассады делают глубокие и широкие лунки, чтобы в них полностью входил ком земли с корнями. Ростки предварительно увлажняют и пересаживают, далее присыпают почвой и еще раз умеренно поливают. Для сохранения влаги в качестве мульчи используют скошенную траву, солому и опилки.
Особенности посадки луковиц гладиолусов весной в открытый грунт
Цветы, посаженные на клумбы в благоприятную погоду без предварительного проращивания, радуют быстрым ростом и обильным цветением.
Рекомендуем подбирать солнечные и защищенные от сильного ветра места для гладиолусов в саду.
Прямо перед посадкой клумбы перекапывают и при необходимости вносят органику, далее рассыпают удобрения в гранулах с калием и фосфором (еще можно использовать древесную золу). Эту процедуру можно провести осенью, а весной слегка взрыхлить землю и вырвать сорняки.
Маленькие луковицы заглубляют в грунт — на 7—8 см, а крупные — на 10—15 см, чтобы по мере роста стебли не ломались.
Полезные советы по выращиванию гладиолусов
Всходы после посадки появляются через 10—14 дней. До этого грядки просто поливают не менее двух раз в неделю. На стадии 2—3 настоящих листочков гладиолусы увлажняют чаще и обильнее, хорошо промачивая почву. После каждого полива междурядья рыхлят и удаляют сорняки.
По мере роста гладиолусы периодически окучивают. На них слегка набрасывают почву после полива один раз в неделю.
«Если гладиолусы высажены в ряд, то поливать их лучше не под корень, а в траншеи между рядами. Это же место мульчируют соломой или сеном. Так вода меньше попадает на листву и снижается риск появления грибковых болезней», — рассказала эксперт Жаннета Вологирова.
Гладиолусы для пышного цветения требуют подкормки как минеральными удобрениями, так и органикой. Первый раз цветы удобряют на стадии 3—4 настоящих листочков. Используют азотные удобрения: мочевину, сульфат аммония, аммиачную селитру, травяной или дрожжевой настой. Полезно внести азот не только под корень растений, но и на листья. Для этого цветы опрыскивают с помощью пульверизатора раствором мочевины.
Удобрять прекращают в середине лета. В это время для активации цветения используют борную кислоту. Ее растворяют в воде по инструкции и опрыскивают гладиолусы на клумбе. К этому средству иногда добавляют препараты с микроэлементами (железом, серой, магнием).
Мы попросили ответить на самые популярные вопросы эксперта Жаннету Вологирову.
Как разбудить луковицы гладиолусов перед посадкой?
Если клубнелуковицы не пустили основной стержень, выкидывать их не стоит. Их можно разбудить. Плохо всходят пересушенные при неправильном хранении луковицы. Для восполнения влаги их замачивают в водном растворе, например, гетероауксина или корневина на 12—14 часов.
Что любят гладиолусы при посадке?
Открою вам свой секрет. Я делаю посадочные ямки поглубже и в них насыпаю речной песок слоем 15—20 см. Подойдет такой же слой сфагнума. Это специальный мох для растений, который продается в садовых центрах. Сфагнум и песок можно перемешать. Затем на эту подушку выкладываю уже гладиолусы. Это дополнительная защита от пересыхания почвы и корневой гнили.
Чего не любят гладиолусы?
Эти цветы не терпят холодную землю, поэтому их выкапывают осенью. Они также плохо растут на заболоченных местах и на клумбах, на которых близко залегают подземные воды или после дождя скапливается вода. Гладиолусы не любят частых и обильных поливов, поэтому я делаю это один или два раза в неделю летом в самую жару, а в пасмурное время — один раз в неделю.
Можно ли гладиолусы оставлять в земле на зиму?
Крупноцветковые растения не переносят зиму. Мелкие сорта гладиолусов иногда оставляют в земле в регионах с относительно теплой зимой, но и там половина из них может погибнуть, если выпадет нескольких морозных дней. Поэтому мы выкапываем луковицы, просушиваем их и храним до следующей весны.
Эксперт: Жаннета Вологирова, кандидат сельскохозяйственных наук, автор монографий и научных статей