Сушить — не пересолить. Появился прогноз урожая грибов этим летом
Погода не оставляет сомнений: белых, подосиновиков и прочих маслят в этом году в лесах будет навалом.
Погода не оставляет сомнений: белых, подосиновиков и прочих маслят в этом году в лесах будет навалом.
Теплое лето с обильными осадками сулит всем хороший урожай грибов, сообщили в Рослесинфорге. Специалисты этой организации круглый год проводят инвентаризацию лесного фонда, поэтому лучше всех осведомлены о том, что происходит в наших рощах и чащах.
«Самые популярные по итогам прошлого года грибы — белые и лисички, — сообщили мастера лесных дел. — Хорошо собрали подберезовики, подосиновики, грузди, маслята — они идут на сушку, засолку, заморозку. В этом году урожай будет явно больше прежнего».
Что это за гриб: подосиновик называют также осиновиком и красноголовиком. Выделяют несколько видов этого гриба: красный, дубовый, сосновый, еловый, белый. Шляпка гриба обычно оранжево-красного цвета, но может быть и белой (у белого подосиновика) или каштановой (у елового и дубового подосиновика). Ножка плотная, белая, с черными чешуйками. На срезе мякоть темнеет. В высоту гриб достигает 15 см.
Где искать: подосиновики встречаются в хвойных, лиственных и смешанных лесах. Несмотря на название, растут они не только под осинами, но и под тополями, березами, елями, дубами и соснами.
Когда собирать: с июня до начала октября.
Осторожно: подосиновик легко перепутать с несъедобным горьким желчным грибом. Отличить можно по такому признаку: у желчного гриба мякоть на срезе розовеет, а не темнеет.
Что это за гриб: узнать масленок очень легко: у него скользкая на ощупь маслянистая шляпка шоколадно-бурого цвета, с нее легко снимается кожица. На ножке бывает «юбочка» — остатки защитного покрывала шляпки, его носят молодые маслята. Трубчатый слой маслёнка чаще всего кремового или желтого цвета, у мякоти — беловатый или желтоватый оттенки, на срезе синеет или краснеет.
Где искать: чаще всего можно обнаружить среди молодых сосен или елок, на опушках лесов. Растут на песчаной почве или в подстилке из прошлогодних хвои и листьев.
Когда собирать: с начала лета и до середины октября.
Осторожно: масленок можно перепутать с условно съедобным перечным грибом. Различается цвет трубчатого слоя. У перечного гриба он красноватый или коричневый.
Что за гриб: у груздя матовая белая шляпка диаметром от 6 до 30 см, ее форма — сначала вытянутая, потом становится похожей на воронку. Белая ножка длиной 4−8 см и шириной 1−2 см. Мякоть на срезе синеет, а едкий млечный сок при высыхании может придать грибу синий оттенок.
Где искать: во влажных местах на глинистых почвах под подстилкой в дубравах, березняках, ельниках, сосново-березовых лесах.
Когда собирать: в июле и августе.
Осторожно: золотисто-желтый груздь считается несъедобным. Все остальные многочисленные виды называют условно съедобными, их надо тщательно вымачивать и правильно готовить.
Что за гриб: выпуклые или плоские шляпки на небольших крепких цилиндрических ножках. Белая плотная мякоть. Гриб выделяет млечный сок, который свой цвет на воздухе не меняет.
Где искать: под березами в лиственных и смешанных лесах.
Когда собирать: есть два наиболее благоприятных периода: в конце июля и в конце августа.
Осторожно: волнушки считаются условно съедобными грибами, их надо обязательно вымачивать. Для еды лучше солить или мариновать. Легко перепутать с другими млечными грибами, часть из которых несъедобные, а также с молодыми рыжиками, у которых оранжевый млечный сок и на срезе они зеленеют.
Что за гриб: один из самых распространенных грибов. Шляпка полушаровидная, со временем сворачивается в воронку или становится плоской. Ножка цилиндрическая. Ломкие беловатые или желтоватые пластинки.
Где искать: практически везде: в редком молодом березняке, на опушках, полянах, в чаще леса.
Когда собирать: появляются уже в июне, но больше всего их бывает в августе.
Осторожно: из 60 видов сыроежек есть съедобные, условно съедобные и ядовитые. Некоторые похожи на бледную поганку, но у них нет приметных для несъедобных грибов «юбок». Цвет шляпок, пластин, запах и вкус тоже различаются. Поэтому собирать надо с осторожностью и вдумчиво. Вопреки названию, есть сыроежки сырыми нельзя: обязательно вымочить и отварить.
Не уверен — не бери.
Нельзя собирать грибы возле трассы, промзон, свалок и полигонов для захоронения отходов.
Не стоит брать старые, перезрелые трухлявые грибы.
Опасно пробовать грибы на вкус.
Срезал гриб — очисти его от прилипших листьев, хвои, травы.
Как можно скорее переработать собранные грибы. Промыть, вымочить, сварить — в зависимости от вида.
Запрещено есть консервированные грибы из банок со вздутой крышкой.
При подозрении на отравление грибами немедленно вызвать скорую помощь. Пока бригада едет, можно промыть желудок чистой водой и вызвать рвоту.