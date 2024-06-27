Названы 10 главных ошибок садоводов
Председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин (Фракция «Единая Россия») 27 июня рассказал «Известиям», что важно сделать садоводам, чтобы не остаться без урожая.
Председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин (Фракция «Единая Россия») 27 июня рассказал «Известиям», что важно сделать садоводам, чтобы не остаться без урожая.
По его словам, первая серьезная ошибка — неправильный выбор участка для посадки. Многие садоводы часто недооценивают значение освещения и условий почвы.
«Например, овощи и фрукты требуют хорошего дренажа и солнечного света. Посадка в тени или на заболоченных участках может привести к слабому росту растений и развитию болезней. Вторая ошибка — неверное использование удобрений. Избыток азотных удобрений может вызвать усиленный рост листвы за счет плодов. Недостаток калия и фосфора может замедлить рост и снизить урожайность. Важно соблюдать баланс микроэлементов и прислушиваться к рекомендациям по составу и дозировке удобрений для определенных культур. Неправильный полив — еще одна частая ошибка. Некоторые садоводы либо заливают растения, либо, наоборот, слишком редко их поливают. Оба случая могут привести к проблемам: избыток влаги вызывает гниение корней, тогда как недостаток — высыхание и падение листьев. Равномерное и регулярное увлажнение гарантирует здоровый рост растений» — сказал он.
Четвертая ошибка связана с неправильной обрезкой. Обрезка важна для формирования куста или дерева, повышения урожайности и предотвращения заболеваний. Однако многие делают ее не вовремя или неправильно, что ослабляет растения. Стоит изучить правила обрезки для каждого вида растений, чтобы не навредить им, указал депутат.
«Пятая ошибка — невнимательность к болезням и вредителям. Не проводя регулярные осмотры и профилактику, садовод рискует потерять урожай из-за быстро распространяющихся инфекций или нашествия вредителей. Использование специальных препаратов, своевременное лечение и санитарные меры — залог здоровья сада. Перегруженность урожаем — шестая ошибка. Оставляя на дереве слишком много плодов, садоводы забывают, что это ослабляет растение и снижает качество плодов. Регулировка количества завязей способствует улучшению размера и вкусовых качеств оставшихся плодов. Седьмая ошибка — неправильная подготовка почвы. Многие садоводы не проводят осенние и весенние обработки почвы, что приводит к ее истощению. Важно вовремя вносить органические удобрения, проводить вспашку и мульчирование, чтобы поддерживать плодородие почвы», — сказал он.
Восьмая ошибка — неправильный выбор сортов. По словам Чаплина, садоводы часто сажают растения, не учитывая климатические условия и особенности почвы своего региона. Сорт, отлично плодоносящий в одном климате, может оказаться бесполезным в другом. Выбирайте сорта, адаптированные к вашим условиям.
«Нарушение севооборота — девятая ошибка. Посев одних и тех же культур на одном месте два года подряд приводит к истощению почвы и повышает риск накопления болезней и вредителей. Практика севооборота позволяет восстановить плодородие и снизить риск заболеваний. И, наконец, десятая ошибка — недооценка ротации культур. Перенасыщение почвы однотипными растениями снижает ее плодородие. Чередование культур и использование сидератов помогает восстановить плодородие и улучшить структуры почвы», — заключил эксперт.
В начале июня эксперт «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина поделилась с «Известиями» советами по борьбе со змеями на дачном участке. Для того, чтобы обезопасить участок от змей, нужно сначала навести порядок: скосите высокую траву и заросли, уберите залежи сухих веток, старые деревья и пеньки. Затем поставьте забор: используйте сетку-рабицу с ячейками не более 5 см и хорошо углубите забор в землю. Следует ликвидировать крыс и мышей, закопать их ходы.