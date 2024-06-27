Какие сорняки растут в щелочной почве?
О чем может рассказать заурядная полынь.
О чем может рассказать заурядная полынь.
Если понимать «язык» растений, то можно сразу определить множество сведений о том или ином участке. В частности, не прибегая к специальным и тонким анализам, понять каков уровень кислотности почвы. Просто увидев «номенклатуру» произрастающих. Это во многом упрощает жизнь, особенно, если участок еще представляет из себя целину, поскольку становится ясно, какие меры по улучшению земли и, соответственно, выбору культур надо предпринимать в первую очередь. В некоторых «буквах» этого своеобразного алфавита — разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— В щелочной почве, то есть почве с избытком гидрооксидных соединений натрия, любит обосновываться довольно много дикорастущих представителей флоры. В числе первых можно назвать прекрасно знакомую всем крапиву. Любит она такие места и даже очень, так что избыток крапивы свидетельствует о том, что почва здесь именно щелочная, причем показатель щёлочности довольно высок.
То же самое можно сказать и о полыни — она предпочитает щелочную реакцию почвы, хотя и послабее, чем в случае с крапивой.
Еще один любитель мест «пощелочнее» — зверобой. Чем выше и толще стебли зверобоя, чем интенсивнее окрашены его цветки — тем выше щелочной показатель.
Так же признанным поклонником натрия является тысячелистник, и об этом надо помнить тем, кто использует его в качестве дизайнерского элемента цветника — на нейтральной, уж тем более кислой почве он никогда полностью не раскроет всех своих неоспоримых достоинств.
Обычный, хорошо всем известный подорожник, тоже оказывается свидетельствует о повышенном содержании щелочи, поэтому обязательно обращайте внимание на его наличие, особенно, если его слишком много.
Кроме перечисленных, очень положительно настроены к повышенной щёлочности почвы молочай, дымянка, яснотка и ярутка — правда, они свидетельствуют только о слабой щелочной реакции.