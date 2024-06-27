Названы дешевые способы сохранить прохладу в доме
Чтобы сохранить комфортную температуру в помещении, можно использовать пищевые пленки, лед и растения.
Чтобы сохранить комфортную температуру в помещении, можно использовать пищевые пленки, лед и растения.
Весь мир сейчас страдает от экстремальных волн жары. Многие люди прибегают к использованию кондиционеров и вентиляторов. Однако электроэнергия сейчас не очень дешевая, поэтому не все могут использовать эти устройства.
Эксперт из энергетической компании предложил несколько дешевых способов сохранить прохладу в доме.
Подумайте о цвете ваших штор на окнах. Светлые из более плотной ткани намного лучше блокируют солнечные лучи и тепло, а зимой их можно заменить на более темные, чтобы сохранять комфортную температуру в доме.
Если сбережений не хватает на шторы, можно повесить на окна пузырчатую пленку или обклеить картоном, завернутым в фольгу.
Комнатные растения в помещении могут снизить температуру на 12.
Растения охлаждают помещение за счет реакции испарения, что эквивалентно потоотделению человека. При повышении температуры из листьев выделяется вода, которая попадает в воздух и охлаждает его. Для достижения наилучших результатов эксперт советует приобрести бостонский папоротник, алоэ вера или змеиное растение.
Оконная пленка, по сути, задерживает небольшой слой воздуха, который может препятствовать поступлению горячего воздуха снаружи внутрь, снижая температуру в помещении.
Большинство специальных пленок для окон также блокируют ультрафиолетовые лучи, что может помочь защитить мебель в доме от выцветания в летние месяцы.
Это дешевая альтернатива кондиционеру. Поставьте перед вентилятором миску со льдом. Ветряные потоки разнесут по помещению водяной туман, чем охладит комнату.
Возьмите старую грелку или пластиковую бутылку, налейте туда воду и положите в морозильную камеру. После заморозки можно носить емкость с собой по всему дому, чтобы охлаждаться, когда этого требует организм.
Также для улучшения сна в жару вы можете положить грелку или бутылку со льдом под подушку в изножье кровати. Так вам будет спать намного комфортнее.
Ранее эксперт рассказал, как пережить жару.