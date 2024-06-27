Собак никогда не следует обливать водой в жару
Вместо этого эксперт предлагает использовать бассейн.
Вместо этого эксперт предлагает использовать бассейн.
Человек в жару может охладиться при помощи воды из душа или шланга. Но собаки устроены по-другому, поэтому такой способ им не подходит. Один из пользователей Сети и владелец лабрадора рассказал, что нужно делать, чтобы питомец не перегрелся.
Собак нельзя обливать холодной водой, так как капилляры под их кожей закроются, что приведет к сохранению тепла в организме. Следовательно, питомцу станет еще жарче, из-за чего повышается риск получения теплового удара.
Эксперт советует использовать бассейн или ванную для охлаждения своего питомца, так как в таком случае собаки могут регулировать температуру тела при помощи рта и лап.
Также владельцам собак рекомендуется сменить время прогулок. Следует наблюдать за прогнозом погоды и выводить питомцев на улицу в менее жаркую температуру, то есть до семи утра и до десяти вечера.
Помимо прочего, эксперт отметил важность следить за тем, чтобы у питомца всегда было много свежей питьевой воды, а также место в тени.
Ранее эксперт рассказал о правилах пользования пляжами с домашними питомцами.
Анна Морозова