Сколько нужно внести песка в почву на грядках, чтобы ее улучшить?
Эксперт разъяснил суть реструктуризации почв.
Эксперт разъяснил суть реструктуризации почв.
Тяжелая глинистая почва — бич многих участков, расположенных в средней полосе России. Чего уж там — миллионы наделов были отданы гражданам под огороды на откровенно неудобных почвах, но со временем львиная доля из них превратилась, благодаря стараниям владельцев, во вполне пригодные и урожайные. И песок сыграл здесь не последнюю роль. Только вот каким именно образом?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Улучшение почвы с помощью песка — прием старый и проверенный, ему вполне можно доверять, однако есть некоторые нюансы, которые лучше соблюсти.
Самое главное, что надо помнить дачникам в этом случае, — за один сезон почву на участке, увы, не облегчить до должного состояния, и от количества песка это никак не зависит: новой, вашими руками создаваемой структуре почвы нужно время, чтобы все утряслось и обрело законченность. Да, некоторые позитивные сдвиги будут, однако и на следующие один-два сезона придется потрудиться, поэтому ни в коем случае не останавливайтесь на достигнутом сразу и не спешите разочаровываться в результатах своего труда.
Многое определяет качество самого песка, как разрыхлителя и облегчителя. Самый оптимальный вариант — особенно на самом первом этапе преобразований — это крупный речной, с редкими вкраплениями гальки (мелких-мелких камешков). Слишком мелкий, «пляжный», во многих параметрах такому песку проигрывает и не так эффективен именно в реструктуризации, поскольку будет поглощен глиной и прочими тяжелыми элементами. Если применять только его, то дело улучшения огорода может сильно затянуться.
При этом песок указанной фракции непосредственно перед внесением лучше просеять — так он станет не только чище, освободившись от случайно попавших ненужных штучек, но и лучше сыграет свою роль.
Количество вносимого песка в среднем составляет 2−3 ведра на квадратный метр улучшаемой почвы — то есть около 20−30 килограммов. Но если почвы слишком тяжелые, глина в них явно преобладает, то норму эту можно увеличить и до 4−5 ведер.
И, разумеется, одним только песком ограничиваться не стоит. Постарайтесь параллельно внести и торф, и перегной, и компост — если, конечно, у вас есть запасы таковых. Внесение органики в виде перепревшего навоза в данном случае также желательно, но необязательно, поскольку пока вы только облегчаете почву, а не пробуете сделать ее урожайнее. Это уже следующий этап.