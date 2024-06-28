10:36 (мск), источник: Аргументы и факты

Какая трава прогонит мух с дачи?

Роль бабушкиной герани в деле санитарной защиты.

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Изгнание мух из дачного дома — это продолжение многовекового противостояния человека и «источника заразы». Шло это противостояние с переменным успехом, но результат, скорее ничейный: человеческий гений изобретает массу средств против назойливых насекомых, а они ко всему приспосабливаются. Но среди растений у людей есть союзники в деле борьбы с мухами. Кто они? Разбираемся с экспертом.

Отвечает агроном Василий Яковлев:

— Отличное противомушиное средство — практически все виды гераней. Недаром многие окна в сельских домах пашах бабушек украшали именно они. И работали прекрасно: ведь большинство деревенских жителей держали коров, свиней и так далее — а ведь именно они были тогда основной «базой» для изобилия мух в жилых помещениях. Так что герань — средство, проверенное временем.

Еще один союзник (причем и в комнатах тоже) — папоротники. В ландшафтном дизайне они весьма популярны, а вот об этом их ценном свойстве знают почему-то немногие. Так что, чем больше папоротников на участке — тем меньше мух.

Не любят мухи дикую полынь, но и ее декоративная разновидность, популярная в цветниках, ничуть не уступает в этом плане своему не одомашненному сородичу. Неплохо защитит от мух и куст бузины. Только надо не забывать за ним ухаживать и вовремя обрезать, а равно удалять корневую поросль — иначе заполонит все вокруг, навредив культурным растениям, а не только мухам.

Кстати, интересное наблюдение. Могут отгонять мух и обычные томаты, но только во время цветения. Но оборванные и высушенные цветки способны продолжить борьбу. Еще мухи стараются облетать стороной крапиву, но вот как быть с ее «сорностью»? Поселять ее среди домашних цветов — крайне рискованный шаг, а в сушеном виде крапива против мух бессильна.

Не любят мухи еще и тмин. Причем не только растущий на участке, но и аромат его семян, так что соберите их в саше — одним оружием в арсенале дачника больше.

А вот эфирно-масличные, пряности, вполне эффективные против других насекомых, для мух — вопреки многим заверениям — особой проблемы не представляют. Запахами их они вполне довольны и не боятся их.

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