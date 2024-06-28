Синоптики пообещали москвичам жару, которой не было более ста лет

«Если сегодня в Москве температура воздуха может повыситься до плюс 27 — плюс 30, то в выходные уже до плюс 29 — плюс 32, при этом могут брызнуть дожди. Июль начнется с жары, которой в Москве не было более века. В понедельник в пик жара может достичь плюс 30 — плюс 33, побив рекорд 1898 года — плюс 32,6, во вторник может быть ещё на градус жарче, до плюс 31 — плюс 34, и этот день тоже претендует на рекорд, превзойдя показатели 1890 года, когда было плюс 31,9. В среду к вечеру ожидаются ливни с грозой, при этом температура в дневные часы удержится на пике — плюс 30 — плюс 33, она тоже может побить рекорд 1917 года в плюс 32,2», — рассказал Тишковец.
По его словам, жителей столицы ожидают тропические ночи — не ниже плюс 15 — плюс 20. В дневные часы показатели ультрафиолетового излучения могут достигнуть опасных значений — 6−7 единиц, поэтому горожанам лучше воздержаться от долгого пребывания под палящим солнцем.
«Наибольшая температура поверхностного слоя воды сохраняется на реке Ока у города Серпухов — плюс 23 градуса, на остальных реках температура составляет плюс 14 — плюс 21. Благодаря жаре температура воды повысится ещё на градус-два», — добавил синоптик.