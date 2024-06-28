16:19 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Ученые впервые смогли увидеть, как зарождается дождь

И показали уникальное фото.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: ESA

Исследователи впервые заглянули внутрь облаков и посмотрели, какие процессы там происходят. Потом они показали это миру. Об этом пишет Independent.

В рамках миссии Европе и Японии был сделан снимок, показывающий, как лед и снег в облаках могут превращаться в дождь. Проект позволил увидеть их внутреннюю структуру. Так, эксперты идентифицировали отдельные слои внутри облаков, вверху которых подвешены кристаллы льда и снежинки. Часть из них медленнее падает вниз. Согласно данным Европейского космического агентства, в центре облако имеет самую высокую плотность и содержит больше крупных частиц. В нижнем же слое частицы падают с большей скоростью, а этого говорит о том, что именно там лед и снег превращаются в капли воды. Таким образом, ученым удалось отыскать четкую границу на высоте около 5 тысяч метров, где происходят таяние.

Фото сделали с помощью радара зонда для профилирования облаков. Его предоставила Япония.

«Это первое в своем роде изображение, потому как мы никогда ранее не получали подобной информации из космоса», — рассказал научный сотрудник японского космического агентства Такудзи Кубота.

По словам ученых, понимание того, как быстро могут выпадать дождь и снег, может существенно улучшить прогнозы погоды и понимания климата.

Ранее врач рассказала, способен ли дождь спровоцировать облысение.

Айгуль Сабитова

Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»