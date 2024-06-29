Как отгородиться от соседей по даче

Один из вариантов — использовать извилистые дорожки. «Проложите на своем участке дорожки не по прямой линии, а с изгибами и поворотами. Это не только добавит саду динамики и визуальной привлекательности, но и не позволит просматривать участок от начала до конца. Взгляд будет скользить по дорожкам, переходя от одного элемента ландшафта к другому, а не упираться прямо в соседский забор», — отмечает дизайнер.
Другой прием — посадка раскидистых деревьев и кустарников.
Густая листва станет естественной зеленой ширмой и укроет вас от посторонних глаз. «Причем необязательно высаживать растения сплошной стеной вдоль забора. Гораздо интереснее создать многоярусные композиции из деревьев и кустарников разной высоты», — уверяет эксперт. Они не только эффективно скроют вас от соседей, но и станут настоящим украшением сада.
Кстати, в качестве зеленой изгороди можно использовать и вьющиеся растения — клематисы, лимонник или плющ, но это более южный вариант.
Выбор растений будет зависеть от климатических условий местности и региона. Пустив вьющиеся растения по специальным опорам вдоль забора или перголы, вы получите живую завесу, которая в буквальном смысле укроет вас от посторонних взглядов.
Также для создания уединенности можно прибегнуть к устройству террас, патио, беседок. Если расположить такие элементы не на самом виду, а в глубине сада, окружив их пышными зелеными насаждениями, то получится замечательное место для отдыха, спрятанное от глаз соседей.
Наконец, не стоит забывать и про искусственные ограждения. Деревянные, каменные, металлические заборы и экраны, в сочетании с зелеными посадками, могут стать, по словам дизайнера, эффектным способом зонирования пространства и защиты от нежелательного внимания.
«Какой бы способ вы ни выбрали — извилистые дорожки, раскидистые деревья, вьющиеся растения, террасы или искусственные ограждения — помните, что основная задача здесь не отгородиться от мира высоким глухим забором, а создать на своем участке атмосферу приватности, гармонии и комфорта», — заключила Надежда Московенко.