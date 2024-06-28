15:18 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Появилось приложение, показывающее климат в мире в 2080 году

Теперь вы можете узнать, какие погодные условия будут в вашем городе через десятки лет.

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Источник: "Московский комсомолец"

Специалисты из Центра наук об окружающей среде Университета Мэриленда (США) создали интерактивное приложение, которое показывает ожидаемые изменения климата в разных городах по всему мира.

Для того, чтобы посмотреть, каким будет климат в вашем городе почти через 60 лет, нужно перейти на сайт и выбрать из списка интересующую область или нажать на точку на карте.

Приложение покажет, на сколько градусов холоднее или теплее и на сколько процентов суше или влажнее будет в выбранной вами области в 2080 году. Также программа предоставит информацию, где на данный момент наблюдаются аналогичные климатические условия.

Для создания интерактивной карты специалисты использовали данные Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и предоставили результаты для различных сценариев выбросов парниковых газов.

Ранее ученые связали конкретные погодные явления с изменением климата.

Анна Морозова

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