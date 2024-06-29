Что добавить в землю на огороде, чтобы она была рыхлая?
Трудности с виду несложного требования.
Трудности с виду несложного требования.
Стандартная выдержка практически из всех инструкций по выращиванию многих овощных культур (и далеко не только их): «…предпочитает хорошо дренированную, рыхлую почву…» Казалось бы, требование совершенно несложное, но с выполнением зачастую случаются конфузы. Тяжелая почва в городе, и все тут. Отсюда — недобор урожая. Причем как в количестве, так и в качестве — получается нечто неправильное, откровенно уродливой формы. Так как ее добиться, этой нужной рыхлости?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Должной рыхлости почвы достигнуть несложно, но может быть очень трудоемко. Есть методы, условно говоря, оперативные и долгоиграющие.
Самый простой и эффективный из оперативных — простое внесение органики в состав почвы, имеющейся на вашем участке. Перегной, компост, торф — все это прекрасно разрыхляет почву, делает ее более легкой и обогащает питательными макро- и микроэлементами.
Если почва на участке кисловата — не повредит доломитовая мука, а если, наоборот, наблюдается легкое защелачивание — то повышенная доза торфа должна дать искомый эффект.
Еще один элемент, работающий на рыхлость, — песок. Чем крупнее — тем лучше. Но если у вас на участке почва слишком легкая и рыхлая благодаря повышенному содержанию песка, то здесь имеет смысл добавить связующих вещей, например элементарной глины, поскольку лишняя легкость тоже вредит — резко снижается полезный эффект поливов, подкормок — причем не только жидких: в печке питательные вещества из удобрений (и органических, и минеральных) не способны задерживаться в почве на необходимое для растений время.
Самый простой и долгоиграющий метод — посев всем нам хорошо известных сидератов. Особенно — бобовых, обогащающих почву столь важным для большинства растений азотом. Помимо означенного обогащения, сидераты дают еще и прекрасный разрыхляющий эффект, который, правда, сказывается не сразу, но с течением времени, причем особо долго ждать его не придется: один-два сезона (в зависимости от изначальной «тяжести» почвы) — и все с рыхлостью будет в полном порядке.