Эль-Ниньо прекращает свое существование, сообщил Вильфанд

«Эль-Ниньо прекращает своё существование, осуществляется переход в нейтральную фазу… Дело в том, что последствия Эль-Ниньо, которое началось в мае 2023 года и длилось до апреля 2024-го, очень существенны, оно создало потрясающий эффект. Температура и Тихого океана, и Атлантического, во внетропических зонах была максимальная за весь период наблюдения», — сказал Вильфанд.
По его словам, сейчас тепло на планете сохраняется не из-за явления Эль-Ниньо, а из-за его последствий — повышенных температур в умеренных широтах Северного и Южного полушария.
«В мае температура была максимально высокой, хотя Эль-Ниньо уже ослабело, посмотрим, как скажется, по итогу, в июне, большая вероятность, что он попадет в тройку самых жарких. Это долго ещё будет сказываться», — добавил синоптик.
Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.