В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Берил»
Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщает, что скорость порывов ветра в пределах шторма составляет 18 м/с.
Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщает, что скорость порывов ветра в пределах шторма составляет 18 м/с.
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Тропический шторм, получивший название «Берил», сформировался в Атлантическом океане. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
По его данным, скорость порывов ветра в пределах шторма составляет 18 м/с. Он движется на запад со скоростью 29 км/ ч и в настоящее время находится примерно в 1,8 тыс. км к юго-востоку от Барбадоса.