06:45 (мск), источник: ТАСС

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Берил»

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщает, что скорость порывов ветра в пределах шторма составляет 18 м/с.

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Тропический шторм, получивший название «Берил», сформировался в Атлантическом океане. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах шторма составляет 18 м/с. Он движется на запад со скоростью 29 км/ ч и в настоящее время находится примерно в 1,8 тыс. км к юго-востоку от Барбадоса.

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