09:55 (мск), источник: ТАСС

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке в 101 км от села Никольское, сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

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Источник: Reuters

«Землетрясение произошло на глубине 58 км. Магнитуда сейсмособытия составила 5.3. Эпицентр землетрясения находился в 101 км от села Никольское», — говорится в сообщении.

Село Никольское — единственный населенный пункт Алеутского района Камчатского края. Расположено на острове Беринга — крупнейшего из Командорских островов. В нем официально проживает около 600 человек.

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