На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке в 101 км от села Никольское, сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке в 101 км от села Никольское, сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.
«Землетрясение произошло на глубине 58 км. Магнитуда сейсмособытия составила 5.3. Эпицентр землетрясения находился в 101 км от села Никольское», — говорится в сообщении.
Село Никольское — единственный населенный пункт Алеутского района Камчатского края. Расположено на острове Беринга — крупнейшего из Командорских островов. В нем официально проживает около 600 человек.