Москвичам пообещали небывалую за 100 лет жару

Синоптик спрогнозировал, что в последние дни июня температура может повыситься до 32 градусов тепла. Со следующей рабочей недели в начале июля температура может достигать плюс 33 градусов, побив рекорд 1898 года.
«Во вторник может быть ещё на градус жарче, до плюс 31 — плюс 34, и этот день тоже претендует на рекорд, превзойдя показатели 1890 года, когда было плюс 31,9. В среду к вечеру ожидаются ливни с грозой, при этом температура в дневные часы удержится на пике — плюс 30 — плюс 33, она тоже может побить рекорд 1917 года в плюс 32,2», — рассказал Тишковец.
В связи с этим в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности. Соответствующая информация появилась на сайте Гидрометцентра России. Предупреждение для москвичей и гостей столицы связано с жарой, которая ожидается в городе в пятницу, 28 июня, и в субботу, 29 июня.