10:34 (мск), источник: ТАСС

У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8

ГАВАНА, 29 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано у побережья Перу. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Источник: Fabien Moliné/CC0

По его данным, эпицентр располагался в 93 км к юго-востоку от города Акари, где проживают 4,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 58 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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