У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
ГАВАНА, 29 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано у побережья Перу. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
ГАВАНА, 29 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано у побережья Перу. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 93 км к юго-востоку от города Акари, где проживают 4,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 58 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.