Агрономы дали советы, как уберечь огороды от надвигающейся жары
Температура на почве может достигнуть 80 градусов.
Температура на почве может достигнуть 80 градусов.
Погода продолжает испытывать наших садоводов и огородников на прочность. После чреды мегаливней в столичный регион пожаловала жара — то самое «розовое лето», которое предвещали климатологи. Как помочь растениям пережить тридцатиградусную жару и не спалить будущий урожай, «МК» рассказывают эксперты.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывает о барическом гребне, благодаря которому в регионе установилась жаркая погода: «малооблачно и сухо». А главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупреждает о барическом максимуме, который надвигается на Москву и окрестности. И тут уже жара рассматривается как «опасное явление», которое сохранится до середины следующей недели.
В МЧС выпустили соответствующее предупреждение о погоде, в котором сказано, что воздух в мегаполисе может прогреться до 30−32 градусов. Берегите голову.
Дача, конечно, не то место, где под солнцем плавится асфальт и раскаляется бетон. Но при сильной жаре, говорят специалисты, земля тоже очень сильно нагревается. Особенно если она хорошо и заботливо унавожена, потому имеет черный цвет. Температура на поверхности такой почвы может подняться до экстремальных 80 градусов.
Поэтому главный совет огородникам «на жару» состоит в том, что открытую почву надо прикрыть. Или органической мульчей, в качестве которой подойдут опилки, светлая щепа, солома. Или есть более современный вариант — притеняющая сетка. Это нетканый материал, как правило, зеленого цвета, с разной степенью перфорации. Более дырявый материал применяют в теплицах, более плотный на открытом грунте. Кстати, обладателям теплиц любого формата советуют не забывать их проветривать в жаркую погоду. А если замульчировать нет сил и времени, так хотя бы хорошенько взрыхлить землю, чтобы она пропускала воздух для улучшения теплообмена.
Но далеко не каждый умеет правильно поливать растения. Отчего «зеленые друзья» все-таки сохнут, или получают ожоги, желтеют, теряют завязи и плоды.
— Во-первых, хочется сказать, что подготовку к жаре в виде более чем обильного влагозарядного полива нам уже обеспечила небесная канцелярия, — говорит ведущий специалист агрохолдинга Лариса Кравцова. — Поэтому на тяжелых почвах я бы начала полив дней через пять, не раньше. На песчаных, может, дня через три, то есть в середине следующей жаркой недели. Если не будет дождя. И речь о взрослых, укоренившихся растениях.
А во-вторых, что касается огорода, в ходу стереотипы. Многие в курсе, что горох поливать не нужно, то же самое и все бобовые: фасоль, нут, бобы, сюда же подсолнечник и кукуруза. Но заодно почему-то огородники считают, что не надо поливать редис. Что в корне не верно — эта культура как раз очень нуждается в поливе в жаркую погоду не менее двух раз в неделю.
Томаты проливаем один раз в неделю, но обильно, под корень. Огурцы чаще — они влаголюбивы, любят разбрызгивание по листьям. То же самое перцы, баклажаны — поливаем через день, обильно.
Раз в неделю при жаре поливают кабачки, патиссоны, все виды капусты. Морковь и свеклу можно сдабривать влагой реже, раз в две недели. А вот бахчевые — тыква, дыня и арбуз в поливе не нуждаются. Арбузы в жару вообще вредно поливать — могут возникнут растрескивания, фузариоз.
Что касается времени полива, обычно рекомендуют это делать рано утром, теплой водой. Но, ориентируясь на специфику дачных товариществ, в которых чаще всего летний водопровод, или используются бочки, в которых вода нагреваются от солнца, понятно, что полив будет вечерний. Оптимальное время для него 19−21 часа. Днем поливать нельзя, даже если кажется, что растение в тени и там прохладно. Капли воды создают линзовый эффект, что приводит к ожогам на стеблях и листьях.
Обладателям сеяных или рулонных газонов в жару непросто, им желательно иметь систему автополива, или хотя бы гребневых, импульсных поливалок, охватывающих большие площади. Газон «горит» быстро и начинает сохнуть уже на 2−3 день при высоких температурах.
Что касается декоративного сада, то розы, к примеру, жару любят. Тем более, после мощных ливней, который насытили и даже перенасытили мощную корневую систему «царицы цветов». Розы поливать или совсем не нужно, или один раз в две недели. Зато основательно, по 10−15 литров на куст, стараясь не попадать на листья, и на цветы особенно.
Любят жаркую погоду и не нуждаются в поливе: барбарис, пузыреплодник, миндаль декоративный, боярышник, рябина, робиния лжеакация, арония. Из многолетних декоративных культур, спокойно переносят жару и засуху астра, нивяник, тысячелистник, флокс, петуния, вербейник, очитки, лилейник и др. Временная засуха обычно не вредит пионам. Но, учитывая, что они только что отцвели или еще цветут, поздние сорта лучше полить. И добавить органическое удобрение.
Хосты, астильбы, гейхеры, папоротники, роджерсия, аконит жару не любят, поэтому их и сажают в тень. Поливаем при первых признаках недостатка влаги — снижения тургора, вялости на листьях. Также все тенелюбивых растения, особенно хосты и папоротники, любят опрыскивание по листьям, дождевание.
Хвойники, как правило, засухи не боятся. Но после сильной жары, можно сделать обрызгивание по хвое. Такой «душ» придется по вкусу всем хвойникам, но в особенности тем, что имеют голубой налет на иголках. Так же любят опрыскивание после жары гортензии и рододендроны.
Только что высаженные кустарники или даже деревья, многолетники, молодые всходы зеленных культур, нежные проростки различных салатов, укропа, петрушки и кинзы, шпината, рукколы, а также всходы пекинской капусты, редьки, репы и др. придется поливать, причем каждый день.
Декоративные растения, если они были высажены на солнце, лучше притенять днем. Лучше всего это делать с установкой затеняющих щитов с использованием любого непрозрачного материала.
Если уже куплены под посадку растения в горшках, с закрытой коревой системой, и посадка запланирована на солнечной стороне, тоже лучше переждать. Растения, выращенные в емкости, могут ждать посадки целый месяц без потери качества. Их надо убрать в тень и не забывать поливать. Растения в контейнерах нужно поливать в 2−3 чаще тех, которые высажены в грунт. И тоже не забывать рыхлить землю около них.
И о вредителях. Во время жары и суши грибковые заболевания отступают, зато раздолье насекомым-вредителям. Особенно «уважает» такую погоду тля. Поэтому, специалисты советуют оставить на время препараты, действие которых основаны на «живых бактериях», типа «Фитоспорин». Хорошо работают в такую погоду такие препараты как «Фитоверм», «Актофит», «Актарофит» и др.
Слизни отступают, зато оживляются муравьи, которые и разносят тлю, как известно. Поэтому борьбу с муравьями стоит усилить как на участке, так (и особенно) в теплицах. При усилении и продолжении жары, на участке очень желательны поилки для птиц и ежиков.